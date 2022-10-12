Руководство Hockey Canada ушло в отставку

Ранее из состава национальной федерации вышла федерация Квебека.

Главный исполнительный директор Hockey Canada Скотт Смит ушел в отставку. За три месяца его правления организация была втянута в противоречия и лишилась ряда спонсоров. Федерация столкнулась с призывами к серьезной смене руководства.

Вскоре весь совет директоров Hockey Canada согласился уйти в отставку, “признав острую необходимость в новом руководстве и перспективах”.

Федерация заявила, что “будет создан временный руководящий комитет”, который будет руководить организацией до тех пор, пока следующий список директоров не назначит нового генерального директора.

Ожидается, что назначение совершенно нового совета директоров произойдет не позднее недавно отложенных выборов, запланированных на 17 декабря. Организация обратилась к кандидатам с призывом “сформировать будущее” Hockey Canada.