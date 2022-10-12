Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Канады Руководство Hockey Canada ушло в отставку

Руководство Hockey Canada ушло в отставку

Olga Fedak Окт 11, 2022 Новости Канады, Общество, Спорт Оставить комментарий 34 Просмотров

Ранее из состава национальной федерации вышла федерация Квебека.

Главный исполнительный директор Hockey Canada Скотт Смит ушел в отставку. За три месяца его правления организация была втянута в противоречия и лишилась ряда спонсоров. Федерация столкнулась с призывами к серьезной смене руководства.

Вскоре весь совет директоров Hockey Canada согласился уйти в отставку, “признав острую необходимость в новом руководстве и перспективах”.

Федерация заявила, что “будет создан временный руководящий комитет”, который будет руководить организацией до тех пор, пока следующий список директоров не назначит нового генерального директора.

Ожидается, что назначение совершенно нового совета директоров произойдет не позднее недавно отложенных выборов, запланированных на 17 декабря. Организация обратилась к кандидатам с призывом “сформировать будущее” Hockey Canada.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal