Введение системы ETIAS (разрешение на посещение европейских стран для граждан неевропейских стран – включая граждан Канады) отложено на год
Введение системы ETIAS (разрешение на посещение европейских стран для граждан неевропейских стран – включая граждан Канады) отложено на год
Многие в курсе, что декабря 2022 года предполагалось внедрение системы ETIAS – Еверопейская система сбора информации о прибывающих путешественниках. Эта система касается всех приезжих, не граждан Европейского союза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Согласно проекту, все лица, желающие посетить вышеуказанные страны, должны будут заполнить особую форму и заплатить налог на въезд в размере 7 евро.
Объявлено, однако, что первоначальные сроки — декабрь 2022 года, откладываются почти на год. Система будет введена в действие с 1 ноября 2023 года.
По словам организаторов проекта, заполнение формуляра не займёт более 20 минут, и после заполнения придётся произвести оплату.
По заверениям властей, как правило, разрешение будет получено в течение нескольких минут, но власти предупреждают, что в отдельных случаях придётся его ждать до месяца. Если же в праве посещения Европы будет отказано, человек будет иметь право подать апелляцию.
Граждане Канады и США подпадают под эти правила, но, повторим, было объявлено, что их введние отложено до ноября следующего года.
Запросы на рабочую визу и на учёбу в европейских странах рассматриваются отдельно и для граждан Канады.
Более подробно с системой можно ознакомиться на официальном сайте ETIAS :
https://www.schengenvisainfo.com/fr/etias