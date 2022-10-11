Важная информация для тех, кто собирается посетить Европу – введение ETIAS отложено на год

Введение системы ETIAS (разрешение на посещение европейских стран для граждан неевропейских стран – включая граждан Канады) отложено на год

Ещё год граждане Канады могут посещать Европу без получения особого разрешения. Введение его отложили.

Введение системы ETIAS (разрешение на посещение европейских стран для граждан неевропейских стран – включая граждан Канады) отложено на год

Многие в курсе, что декабря 2022 года предполагалось внедрение системы ETIAS – Еверопейская система сбора информации о прибывающих путешественниках. Эта система касается всех приезжих, не граждан Европейского союза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Согласно проекту, все лица, желающие посетить вышеуказанные страны, должны будут заполнить особую форму и заплатить налог на въезд в размере 7 евро.

Объявлено, однако, что первоначальные сроки — декабрь 2022 года, откладываются почти на год. Система будет введена в действие с 1 ноября 2023 года.

По словам организаторов проекта, заполнение формуляра не займёт более 20 минут, и после заполнения придётся произвести оплату.

По заверениям властей, как правило, разрешение будет получено в течение нескольких минут, но власти предупреждают, что в отдельных случаях придётся его ждать до месяца. Если же в праве посещения Европы будет отказано, человек будет иметь право подать апелляцию.

Граждане Канады и США подпадают под эти правила, но, повторим, было объявлено, что их введние отложено до ноября следующего года.

Запросы на рабочую визу и на учёбу в европейских странах рассматриваются отдельно и для граждан Канады.

Более подробно с системой можно ознакомиться на официальном сайте ETIAS :

https://www.schengenvisainfo.com/fr/etias