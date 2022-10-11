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Общество Здоровье, медицина Мошенница получила по заслугам
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Мадам Леблан, фото с экрана телевизора.

Мошенница получила по заслугам

Megan Jorgensen Окт 11, 2022 Здоровье, медицина, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля Оставить комментарий 73 Просмотров

Дочь мошенническим путём выманила деньги у родного отца, больного Альцгеймером. Но в тюрьму не посадят

3 года условно, возмещение всех расходов и возврат денег отцу. Легко отделалась.

Уже бывшая сотрудница одного адвокатского бюро признана виновной в мошеннических действиях в отношении собственного отца. Женщину, мадам Леблан, которой 61 год, обвинили в том, что она нечестным путём вынудила родного отца, болеющего болезнью Альцгеймера, оплатить ей поездку на отдых на Карибах. Женщина была зарегистрирована в качестве официальной сиделки своего отца. По просьбе дочери, папа оплатил поездку с собственного банковского счёта, причём сделал это дважды. Всего дочь смогла убедить отца потратить на себя 6 тысяч долларов, воспользовавшись его беспомощным состоянием. О неприглядной истории стало известно благодаря брату жертвы обмана, который проверил счета и увидел непонятные финансовые переводы.

Мадам Леблан была признана полностью виновной, прокуратура просила восемь месяцев заключения, но суд решил предоставить ей шанс, хотя сама виновница была готова отправиться в тюрьму. Но ей придётся лишь возместить расходы на судебные издержки, отработать 150 часов на общественных работах и провести 3 года на положении условно осуждённой.

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