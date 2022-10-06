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Федерация хоккея Квебека отделилась от Федерации Хоккея Канады

Megan Jorgensen Окт 6, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Политика, Происшествия, Спорт Оставить комментарий 154 Просмотров

Квебекская хоккейная федерация разорвала отношения с Канадской хоккейной федерацией

Квебекский хоккей не верит в способности Канадской федерации реформировать отношения и признать вину за правонарушения игроков.

Квебекская федерация хоккея (часто кратко называемая Хоккей Квебек – Hockey Québec) объявила об отказе сотрудничать с Канадской хоккейной федерацией (Hockey Canada). Все отношения между двумя организациями прекращаются.

Отношения между провинциальной и федеральной федерациями были натянуты уже несколько месяцев, но в последнее время они ещё более накалились. Причина в том, что Федеральная ассоциация отказывается прекратить политику попустительства и закрывания глаз на случаи правонарушений игроков, в первую очередь, связанных с сексскандалами.

Наконец, в среду 5 октября Хоккей Квебека объявил официально о прекращении сотрудничества с федеральной хоккейной ассоциацией. Таким образом, Квебек стал первой (и пока единственной) провинцией, которая порвала отношение с хоккейной ассоциацией Канады. Ни одна из других провинциальных ассоциаций пока примеру Квебека, по всей видимости, следовать не собирается, хотя идут упорные слухи о том, что онатарийская провинциальная федерация также рассмотрит вопрос о прекращении сотрудничества с национальной федерацией, а далее подтянутся и остальные.

По словам представителя Квебекского хоккея, эта ассоциация не верит в то, что Канадская федерация способна реформировать канадский хоккей, отношения между игроками, разоблачить скандалы, а не покрывать их, поднять культуру игроков, дабы они не были замешаны в неприглядных действиях.

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Квебекская федерация была создана в 1976 году, тогда как Хоккей Канада появилась на 20 лет позже. Обе организации были созданы в результате слияния предыдущих хоккейных ассоциаций.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, поддержал решение Квебекской ассоциации, заявив, что он понимает причины такого решения и также считает, что Федеральная ассоциация не пытается реформироваться, не признаёт свою вину в отношении секс-скандалов, связанных с поведением игроков, прикрывает виновных и отказывается проводить серьёзные расследования нарушений.

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