На Cavendish extension lane продолжаются работы

Она также добавила, что это новшество уменьшит пробки на Fleet Road, Van Horne, Décarie и других улицах. Это позволит сократить выбросы парниковых газов, сократить время в пути и стимулировать появление торговых точек в районе.
“Что многих беспокоит, так это форма, которую примет продление”, – говорит Софи Маузеролли. “В отчетах было три полосы движения в каждом направлении, одна для автобусов, одна для велосипедистов и одна для автомобилей — бензиновых и электрических — и все шесть полос движения в подземном туннеле. А это плохая идея, потому что подземка подвержена затоплению и накоплению снега и создает проблемы с безопасностью. Что касается конфигурации полос движения, как вы думаете, имеет ли смысл иметь только одну полосу для автомобилей в каждом направлении? Одна сквозная полоса станет узким местом, и авария полностью перекроет движение. Учитывая достаточное пространство и железнодорожную стоянку, была бы причина не иметь двух или трех полос для автомобилей?”
“Как вы, возможно, знаете, ведутся обсуждения с районами и городами, заинтересованными в проекте, и я надеюсь, что мы найдем сценарий, который удовлетворит всех партнеров. Что я могу вам сказать, так это то, что мы хотим, чтобы этот проект был как можно более образцовым, на более высоком уровне устойчивого развития…. Я надеюсь, что мы найдем какой-то консенсус относительно конфигурации”.
А во время предвыборного форума CSL в Кавендише в прошлом году, выяснилось, что CSL, St. Laurent и Town of Mount Royal предложили две полосы движения транспортных средств, идущие на север и юг, в отличие от предложенной Монреалем одной полосы для автомобилей, идущих в каждую сторону. Планы пригородов и Монреаля в отношении района также включают полосы скоростного транспорта, тротуары для пешеходов, велосипедные дорожки и посадку зеленых насаждений.