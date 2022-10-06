На Cavendish extension lane продолжаются работы

Конфигурация долгожданного расширения Кавендиша между Кот-Сент Люк и Сен-Лоран относительно возможных полос для транспортных средств еще не доработана, сообщила член исполнительного комитета Софи Маузеролле на заседании совета Монреаля.

Она также добавила, что это новшество уменьшит пробки на Fleet Road, Van Horne, Décarie и других улицах. Это позволит сократить выбросы парниковых газов, сократить время в пути и стимулировать появление торговых точек в районе.

“Что многих беспокоит, так это форма, которую примет продление”, – говорит Софи Маузеролли. “В отчетах было три полосы движения в каждом направлении, одна для автобусов, одна для велосипедистов и одна для автомобилей — бензиновых и электрических — и все шесть полос движения в подземном туннеле. А это плохая идея, потому что подземка подвержена затоплению и накоплению снега и создает проблемы с безопасностью. Что касается конфигурации полос движения, как вы думаете, имеет ли смысл иметь только одну полосу для автомобилей в каждом направлении? Одна сквозная полоса станет узким местом, и авария полностью перекроет движение. Учитывая достаточное пространство и железнодорожную стоянку, была бы причина не иметь двух или трех полос для автомобилей?”

“Как вы, возможно, знаете, ведутся обсуждения с районами и городами, заинтересованными в проекте, и я надеюсь, что мы найдем сценарий, который удовлетворит всех партнеров. Что я могу вам сказать, так это то, что мы хотим, чтобы этот проект был как можно более образцовым, на более высоком уровне устойчивого развития…. Я надеюсь, что мы найдем какой-то консенсус относительно конфигурации”.

А во время предвыборного форума CSL в Кавендише в прошлом году, выяснилось, что CSL, St. Laurent и Town of Mount Royal предложили две полосы движения транспортных средств, идущие на север и юг, в отличие от предложенной Монреалем одной полосы для автомобилей, идущих в каждую сторону. Планы пригородов и Монреаля в отношении района также включают полосы скоростного транспорта, тротуары для пешеходов, велосипедные дорожки и посадку зеленых насаждений.