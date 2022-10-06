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Новости В Мире Алек Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина» после гибели оператора на съемках
Фото: https://www.kino-teatr.ru/

Алек Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина» после гибели оператора на съемках

Виктория Христова Окт 6, 2022 В Мире, Интересное кино, Новости, Это интересно Комментарии к записи Алек Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина» после гибели оператора на съемках отключены 78 Просмотров

Американский актер Алек Болдуин продолжит свою работу в фильме «Ржавчина» после гибели из-за несчастного случая оператора на съемках.

Напомним, что в октябре 2021 года во время съемок фильма актер Алек Болдуин совершил выстрел из пистолета, являвшимся реквизитом. Однако, в оружии были боевые патроны, а не холостые. В результате погибла Галина Хатчинс, оператор, также был ранен режиссер. После случившегося актер заявлял о потере контрактов в сфере киноиндустрии.

В ответ на обвинения компания Rust Production, которая снимает фильм, заявила, что о проблемах с безопасностью ничего не знала. В компании пообещали провести внутреннюю проверку из-за происшествия и привлечь психотерапевтов для работы со съёмочной группой в этот тяжёлый момент: «Безопасность актёров и съёмочной группы — главный приоритет Rust Productions и всех, кто связан с компанией. Хотя нам не было известно ни о каких официальных жалобах на проблемы с безопасностью оружия и другого реквизита на съёмочной площадке, мы проведём внутреннюю проверку и приостановим съёмки. Мы продолжим сотрудничать с властями Санта-Фе в их расследовании и предложим актёрам и съёмочной группе услуги психотерапевтов в это трагическое время», – сообщили в компании.

Съемки фильма снова начнутся в январе 2023 года. Обе стороны с определенными усилиями договорились о продолжении съемочного процесса — режиссер фильма Соуса оправился от ранения от отметил, что для него «большая честь довести это дело [съемки] до конца от имени Галины Хатчинс».

Муж погибшей Галины Хатчинс Мэтью выступит исполнительным продюсером картины. Он отметил тот факт, что смерть его жены была «ужасным несчастным случаем».

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