Первые покупатели недвижимости: подходящее ли сейчас время для выхода на рынок?

Активность на рынке жилья Канады резко возросла после начала пандемии COVID-19, поскольку покупатели жилья поспешили извлечь выгоду из снижения процентных ставок и отложенных сбережений

Активность на рынке жилья Канады резко возросла после начала пандемии COVID-19, поскольку покупатели жилья поспешили извлечь выгоду из снижения процентных ставок и отложенных сбережений, но один тип покупателей, столкнувшийся со значительными трудностями во время этого двухлетнего бума, были покупателями жилья впервые.

Неистовые торги и растущие цены на недвижимость были основными на самых горячих рынках жилья Канады в течение двухлетнего периода после марта 2020 года, а это означало, что многие новые покупатели либо считали, что им не по карману покупка, либо не смогли справиться с острой конкуренцией.

Поскольку процентные ставки резко выросли в 2022 году, эти рекордно низкие затраты по займам теперь остались в прошлом – но означает ли более прохладный рынок жилья и меньшее количество конкурирующих предложений, что возможности покупки внезапно открываются для покупателей, впервые пришедших на рынок?

После пика в мае Национальный сводный индекс цен на жилье от Teranet-National Bank неуклонно снижался. Цены упали на 2,4% в период с июля по август, при этом индекс сейчас на 4,1% ниже майского уровня.

Между тем, RE /MAX Canada недавно сообщила, что ожидает снижения цен на продажу жилья еще на 2,2% до конца года, поскольку высокая инфляция, экономические беспорядки и растущие процентные ставки продолжают сказываться на рынке.

По данным RBC Economics, новым покупателям жилья может быть оказано дальнейшее облегчение. В новом отчете указывается, что базовые цены, вероятно, снизятся на 14% по всей Канаде к следующей весне и на еще большие показатели в Онтарио и Британской Колумбии, хотя в нем также указано, что дальнейшее повышение ставок Банком Канады частично компенсирует влияние этих падающих цен.

“Хорошая новость заключается в том, что повсеместный спад на рынке создает предпосылки для некоторого улучшения доступности в будущем”, – говорится в отчете. “Мы ожидаем, что снижение цен продолжится и будет распространяться до тех пор, пока не будет достигнуто дно примерно весной следующего года.

“Мы думаем, что это снизит стоимость владения, как только процентные ставки стабилизируются. По нашему мнению, пик недоступности придется на конец этого года, хотя сроки могут варьироваться в зависимости от рынка”.

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