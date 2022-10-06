В музей по рецепту психиатра

С этого месяца психиатры одной из крупнейших больниц столицы Бельгии получили возможность предлагать пациентам «музейные рецепты»

С этого месяца психиатры одной из крупнейших больниц столицы Бельгии получили возможность предлагать пациентам «музейные рецепты» — бесплатное посещение культурных учреждений Брюсселя в компании нескольких друзей или членов семьи. Об этом рассказала 17 сентября газета The Observer.

Дельфин Хуба, заместитель мэра Брюсселя по вопросам культуры, считает, что этот проект является первым в своем роде в Европе. Первая цель, по ее словам, — расширить доступ к культуре после тяжелых дней изоляции. Вторая— дать врачам «новый инструмент в процессе лечения». Молодого политика-социалиста вдохновил аналогичный проект в Канаде, где врачи с 2018 года выписывают рецепты на посещение Монреальского музея изящных искусств.

В Брюсселе заработал пилотный проект с участием нескольких культурных учреждений, находящихся в прямом подчинении городских властей. К ним относятся музей истории города, центр современного искусства, а также музей моды и кружева.

Пациенты могут также посетить музей канализации, который позволяет им пройти на глубине 10 метров под землей вдоль берегов реки Сенны, которая в черте города заключена в трубу. Возможно, их привлечет коллекция нарядов, принадлежащих «Писающему мальчику», статуе, которая стала символом самоиронии жителей Бельгии.

«Все это может иметь терапевтическую ценность, помочь людям почувствовать себя лучше и обрести контакт с обществом», — сказал доктор Йохан Ньюэлл, психиатр из Университетской больницы Бругманн, которая принимает участие в пилотной схеме.

Это добровольное дополнение к лекарствам, психотерапии, индивидуальной или групповой терапии, а также к физическим упражнениям, здоровому питанию и другим формам релаксации. Врач ожидает, что «музейные рецепты» подойдут людям, страдающим депрессией, тревогой, расстройствами аутистического спектра, психозом и биполярным расстройством.

Газета напоминает: обзор, проведенный Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году, пришел к выводу, что искусство может помочь людям, страдающим психическими заболеваниями, и призвал к более тесному сотрудничеству между специалистами в области культуры и общественного здравоохранения.

Если пилотный проект окажется успешным, к нему подключат дополнительные музеи и кинотеатры, которые смогут посещать пациенты других лечебных учреждений города, информирует издание.