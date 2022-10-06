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Новости В Мире Англиканская церковь обнаружила сотни случаев насилия в своих стенах

Англиканская церковь обнаружила сотни случаев насилия в своих стенах

Виктория Христова Окт 6, 2022 В Мире, Новости, Общество, Происшествия, Религия, духовность Комментарии к записи Англиканская церковь обнаружила сотни случаев насилия в своих стенах отключены 73 Просмотров

Сотни новых случаев, связанных с обвинениями в жестоком обращении с детьми и уязвимыми взрослыми обнаружились в ходе проведенного расследования, 5 октября передает BBC.

Сотни новых случаев, связанных с обвинениями в жестоком обращении с детьми и уязвимыми взрослыми обнаружились в ходе проведенного расследования, 5 октября передает BBC.

Расследование было проведено после критики результатов прошлого расследования, опубликованных в 2010 году. Тогда было объявлено о 13 новых случаях, требовавших дальнейших действий.

На этот раз было обнаружено 383 новых случая, причем 168 из них касаются детей, а 149 — уязвимых взрослых. По остальным случаям либо присутствуют оба варианта, либо данных оказалось недостаточно.

Среди виновных в злоупотреблениях 242 священника, 53 церковных служащих и 41 добровольный помощник, включая тех, которые занимались с детьми. Многие уже покинули церковь. Деталей злоупотреблений в докладе нет.

Архиепископы Кентерберийский и Йоркский отреагировали на результаты расследования, извинившись и заявив, что чувствуют «глубокий стыд» за эти цифры.

«Нет никаких возможных оправданий, никаких логических оснований для неспособности нашей Церкви разделять любовь Бога и ценить каждого человека», — говорится в совместном заявлении архиепископов.

Напомним, главой Англиканской церкви является действующий монарх. В настоящее время это Карл III.

 

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