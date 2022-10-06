Магнитный полюс Земли “сбежал” из Канады

Северный магнитный полюс – это именно та точка, куда показывает стрелка компаса, и он не совпадает с географическим северным полюсом, через который проходит ось Земли.

Северный магнитный полюс впервые вычислили в 1831 году на севере Канады. С тех пор именно на Канаду смотрели компасы со всего мира.

Однако магнитные полюса (северный и южный) – точка живая, и за время наблюдений они смещаются примерно на 10 км в год.

И если южный магнитный полюс продолжает двигаться со стабильной скоростью, но северный в последнее время ускорил свой бег. За последнее десятилетие он двигается по 50 км в год, уже покинул Канадскую территорию, “перешагнул” через меридиан и “прописался” в Восточном полушарии.

Ученые наблюдают за этим движением и шутя спорят, к чему же он “стремится” – то ли объединиться со своим географическим собратом (магнитный и географический северные полюса сблизились на свое рекордное расстояние 390 км), то ли перебраться “жить” в Россию – полюс движется прямиком к архипелагу Северная Земля.

Чем же так важно это движение?

К северному магнитному полюсу привязаны не только компасы, а и все современные навигационные системы – от NASA до Google Maps. Раз в пять лет происходит перенастройка и калибровка всех навигационных систем и их перепривязка к новому полюсу.

Однако из-за быстрого движения полюса проводить редактирование пришлось через три года.

Чем же грозит бегство полюса?

Как минимум более частой калибровкой навигационных систем, изменением взлетно-посадочных полос в аэропортах и обновлением приложений в смартфонах, что влечет за собой финансовые затраты.

Также считается, что жители Канадского севера теперь будут видеть не такие красочные северные сияния – т.к. это явление напрямую связано с магнитудой Земли.

Магнитное поле Земли генерируется благодаря потокам горячего металла в расплавленном ядре планеты. Кстати, у соседних планет магнитное поле гораздо слабее земного. Так, у Меркурия и Венеры потоки в ядрах меньше земных, а у Марса ядро и вовсе затвердело – у планеты есть только остаточное магнитное поле.