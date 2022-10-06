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Общество Дети, семья Разрешит ли Канада детские лекарства с иностранной маркировкой?

Разрешит ли Канада детские лекарства с иностранной маркировкой?

Olga Fedak Окт 5, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 31 Просмотров

Сезон гриппа уже начался, а лекарств все нет.

Консерваторы призывают федеральное правительство разрешить ввоз и продажу версий аналогичных безрецептурных педиатрических обезболивающих препаратов с маркировкой на иностранном языке. По словам депутатов, это необходимо сделать в ответ на продолжающуюся общенациональную нехватку.

В письме министру здравоохранения Жану-Иву Дюкло депутаты-консерваторы предложили этот шаг как способ облегчить беспокойство родителей по поводу возможности найти лекарства от боли и лихорадки, в которых они нуждаются, когда их дети больны.

Депутаты акцентируют внимание, что аналогичный шаг был предпринят в мае 2020 года. Тогда было разрешено ввозить и продавать ингаляторы Salbutamol Aldo-Union с испанской маркировкой из-за нехватки продуктов с канадскими этикетками.

Инициаторы добавляют, что если правила соблюдения языка будут изменены, чтобы разрешить импорт этих лекарств из-за границы, Министерство здравоохранения Канады также должно предоставить врачам и фармацевтам рекомендации по их применению.

Напомним, в августе Министерство здравоохранения Канады подтвердило летнюю нехватку детских обезболивающих препаратов по всей стране. В то же время в Квебеке аптеки сообщили о нехватке поставок вскоре после весенней волны COVID-19.

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