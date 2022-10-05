Французские актрисы и певицы срезают у себя пряди волос в знак солидарности с иранскими женщинами

В Иране уже полее полутора сотен человек погибли в ходе протестов против правящего режима. Французские актрисы и певицы выражают солидарность с протестующими.

Во Франции десятки актрис и певиц присоединились к всемирному движению “срезания пряди волос” в знак солидарности с иранскими женщинами, которые вот уже две недели протестуют против гибели в заключении одной девушки, которая была арестована лишь за то, что не полностью закрыла волосы, и люди могли видеть прядь её волос.

После трагической гибели девушки в иранских застенках, начались массовые демонстрации женщин, к которым затем присоединились и мужчины. В ходе столкновений с полиции только по официальным данным убито уже свыше ста пятидесяти человек, и столкновения не утихают.

Во всём мире идут демонстрации в поддержку иранских протестующих, женщины публично срезают пучки волос в знак солидарности. Сегодня был опубликован видеоролик, на котором к акции примкнули известные француженки. Большинство из них известны, наверно, лишь во Франции, но всех их французы легко узнают. Но есть и всемирно известные лица, такие, как Изабель Юппер, Марион Котияр, Изабель Аджани, Джейн Биркен и многие другие, включая несколько знаменитных певиц и актрис из Бельгии.

Вот этот ролик, где актрисы срезают волосы на фоне песни Белла Чао, исполняемой иранской певицей: