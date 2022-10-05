Какой из рынков жилья самый недорогой?

Ванкувер и Торонто – не единственные раскаленные рынки жилья, которые недоступны для среднестатистического канадского покупателя. В то время как рынок жилья немного остывает, покупка дома остается мечтой для многих. Однако есть надежда — если вы готовы переехать. Вот несколько самых дешевых мест для покупки дома в Канаде.

Сагеней, Квебек. Средняя цена дома в Сагенее, Квебек, составляет всего 267 353 доллара — самая дешевая средняя стоимость дома в этом списке. Это число получено от Канадской ассоциации недвижимости (CREA), которая исследовала самые дешевые районы для покупки недвижимости в Канаде на данный момент. Расположенный в центре северного Квебека, на реке Сагеней в долине Сагеней Грабен, Сагеней окружен реками, долинами, озерами и холмами, что делает его популярным местом для туристов и всех, кто любит природу.

Ньюфаундленд и Лабрадор. По всей провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, столицей которой является Сент-Джонс , средняя цена дома составляет 280 200 долларов. Эта цифра представляет собой увеличение в годовом исчислении на 10,8%.

Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик, является третьим по дешевизне местом для покупки дома в Канаде, со средней ценой дома в 294 900 долларов, по данным CREA. На самом деле, до недавнего времени Сент-Джон был самым доступным городом во всей стране для покупки недвижимости. Полный исторической архитектуры, великолепной музыкальной сцены и множества парков, Сент-Джон расположен на знаменитом заливе Фанди и известен реверсивными порогами. А благодаря своему расположению Сент-Джон предлагает все – от городского до сельского образа жизни, включая как современный, так и исторический. Провинциально Нью-Брансуик недавно потерял статус самой доступной провинции Канады. (Теперь это звание присвоено Саскачевану.) Средняя цена жилья в Нью-Брансуике за последние три года выросла почти на 142 000 долларов. По данным CREA, рассчитанный ориентир стоимости жилья в Нью—Йорке прошлой весной, который включает таунхаусы, кондоминиумы и жилые дома, достиг почти 314 000 долларов. По сравнению с тем, что было три года назад, это почти вдвое больше цены и более чем на 34% выше, чем годом ранее.

Реджина, Саскачеван. Средняя цена дома в столице Саскачевана Реджине, также известной как Куин-Сити, составляет 322 800 долларов, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Второй по величине центр провинции, Реджина служит коммерческим центром Саскачевана и идеально подходит для студентов и семей, которые любят современность, культуру и историю. Реджина также очень зеленый город с множеством парков и мест отдыха, а также первоклассных медицинских центров и торговых центров. Кроме того, здесь легко передвигаться: поездка практически в любую точку города занимает около 20 минут, что экономит не только ваше время, но и деньги на бензин. По этим причинам стоимость жизни в Реджайне ниже, чем в большинстве других мегаполисов по всей стране.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы