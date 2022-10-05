Премьера в преступном мире – женщины в зелёном грабят пассажиров метро Нью-Йорка. Полиция, якобы, не может ничего сделать

Женские банды чувствуют себя всё вольготнее.

Премьера нового метода грабежа в метро состоялась в Нью-Йорке (это такой город, в нескольких часах езды от Монреаля, но он в другой стране).

Десяток женщин, одетых в зелёные комбинезоны, вошли в вагон метро в самом центре города, на станции Times Square, и устроили погром. Затем бандитки стали нападать на пассажиров и отнимать у женщин сумочки, а у мужчин обыскивать карманы. Выскочив из вагона на станции “42ая улица”, они набросились на двух девушек, которые были избиты и у которых гангстерши тоже забрали сумочки.

Любопытно, что пара из группы “зелёных гномиков” не носила маску, но полиция пока не нашла нападавших, возможно, сочтя предподчительным не стать жертвой обвинания в расизме и не вызвать беспорядки (судя по лицам тех двух дам, что не закрывались масками и судя по ряду других признаков, все или почти все бандитки в случае несчастного случая во время их задержания получат право на золотой гроб, а полицейский, которому не посчастливится такую даму хватать, может и срок заработать за “полицейское насилие”.

Но жители города опасаются, что речь о новом витке в развитии преступности – по мнению многих, мы наблюдаем явный эффект битвы за равноправие полов. Это не первый случай появления на улицах Нью-Йорка банды, состоящей только из женщин, но до сего момента в группе было замечено 2-5 женщин, не более. Десять – это уже тенденция.