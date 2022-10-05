Реальная поддержка партий квебекцами. Отражает ли новый состав Национальной Ассамблее реальный уровень поддержки? Очевидно, нет

За консерваторов проголосовали 13% избирателей. Но они не получили ни одно место в парламенте.

Ни один серьёзный гражданин не спорит с тем, что никаких подтасовок, мошенничества и прочих вкусностей на только что прошедших выборах не было. Но этот факт совершенно не отрицает то, что избирательная система в Квебеке (и в Канаде) не позволяет правильно представлять в федеральном и провинциальных парламентах тенденции и предпочтения граждан. С этим тоже не поспоришь. Доказательства? Пожалуйста:

Сомнений в победе CAQ, конечно, нет. Но посмотрим на состав Ассамблеи: CAQ получила 90 мандатов из 125 (возможно, результаты будут несколько подкорректированы после окончательных подсчётов, но изменения коснутся – если они будут – одного-двух мест из 125).

90 мест из 125 – это примерно 75%. Но ведь в реальности за партию проголосовал 41% избирателей, а не 75%, то есть, меньше половины от общего количества избирателей. Само по себе это уже несколько неправильно – иметь 75% голосов в парламенте, когда за тебя голосуют 41%…

Но главное даже не в этом соотношении. Главное в данном случае в распределении мест среди оппозиционных партий, а именно:

Либеральная партия Квебека получила 21 место, Солидарный Квебеке – 11 мест, Квебекская партия – 3 места, а Консервативная – 0.

Как бы ни относиться к тем или иным политикам и их организациям, надо признать, что это соотношение никак не отражает реальный уровень поддержки этих политиков в массах. Достаточно посмотреть не на число избранных депутатов, а на количество граждан, проголосовавших за партии:

За либералов проголосовали 14,5%, а они получили 8% мест. За Солидарный Квебек голосовали чуть больше избирателей – 15,5% от общего количества, но получили они в два раза меньше мест, чем либералы (около 4 процентов).

За Квебекскую партию голосовало почти 15%, но получили они 3 места, почти в четыре раза меньше, чем солидаристы и в 7 раз меньше, чем либералы.

Наконец – Консерваторы – они получили 13% голосов! Почти столько же, сколько либералы (21 депутат), солидаристы (11) и Квебекская партия (3). Сколько же депутатов получила партия, идущая практически вровень с остальной оппозицией? Правильный ответ: – 0! Ни одного депутата, и это при 13% поддержки обществом.

Вряд ли можно говорить о справедливом распределении представительства тех или иных слоёв в Парламенте, когда интересы 13% населения вообще в законодательном органе не представлены, а интересы 41% представлены 75 процентами депутатов.

Как исправить положение, стоит ли менять систему? Франсуа Лего уже высказался – “нет, ничего менять не надо, интересы всех граждан представлены, даже если партия не получила места в парламенте, у неё всегда есть возможность представлять интересы своих сторонников.”