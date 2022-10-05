Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Политика Выборы Консерваторов жалко. Всё же избирательная система далеко не совершенна
Eric Duhaime
Эриг Дюэм, после оглашения результатов выборов. Фото из Интернета.

Консерваторов жалко. Всё же избирательная система далеко не совершенна

Megan Jorgensen Окт 5, 2022 Выборы, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 107 Просмотров

Реальная поддержка партий квебекцами. Отражает ли новый состав Национальной Ассамблее реальный уровень поддержки? Очевидно, нет

За консерваторов проголосовали 13% избирателей. Но они не получили ни одно место в парламенте.

Ни один серьёзный гражданин не спорит с тем, что никаких подтасовок, мошенничества и прочих вкусностей на только что прошедших выборах не было. Но этот факт совершенно не отрицает то, что избирательная система в Квебеке (и в Канаде) не позволяет правильно представлять в федеральном и провинциальных парламентах тенденции и предпочтения граждан. С этим тоже не поспоришь. Доказательства? Пожалуйста:

Сомнений в победе CAQ, конечно, нет. Но посмотрим на состав Ассамблеи: CAQ получила 90 мандатов из 125 (возможно, результаты будут несколько подкорректированы после окончательных подсчётов, но изменения коснутся – если они будут – одного-двух мест из 125).

90 мест из 125 – это примерно 75%. Но ведь в реальности за партию проголосовал 41% избирателей, а не 75%, то есть, меньше половины от общего количества избирателей. Само по себе это уже несколько неправильно – иметь 75% голосов в парламенте, когда за тебя голосуют 41%…

Но главное даже не в этом соотношении. Главное в данном случае в распределении мест среди оппозиционных партий, а именно:

Либеральная партия Квебека получила 21 место, Солидарный Квебеке – 11 мест, Квебекская партия – 3 места, а Консервативная – 0.

Как бы ни относиться к тем или иным политикам и их организациям, надо признать, что это соотношение никак не отражает реальный уровень поддержки этих политиков в массах. Достаточно посмотреть не на число избранных депутатов, а на количество граждан, проголосовавших за партии:

За либералов проголосовали 14,5%, а они получили 8% мест. За Солидарный Квебек голосовали чуть больше избирателей – 15,5% от общего количества, но получили они в два раза меньше мест, чем либералы (около 4 процентов).

За Квебекскую партию голосовало почти 15%, но получили они 3 места, почти в четыре раза меньше, чем солидаристы и в 7 раз меньше, чем либералы.

Наконец – Консерваторы – они получили 13% голосов! Почти столько же, сколько либералы (21 депутат), солидаристы (11) и Квебекская партия (3). Сколько же депутатов получила партия, идущая практически вровень с остальной оппозицией? Правильный ответ: – 0! Ни одного депутата, и это при 13% поддержки обществом.

Вряд ли можно говорить о справедливом распределении представительства тех или иных слоёв в Парламенте, когда интересы 13% населения вообще в законодательном органе не представлены, а интересы 41% представлены 75 процентами депутатов.

Как исправить положение, стоит ли менять систему? Франсуа Лего уже высказался – “нет, ничего менять не надо, интересы всех граждан представлены, даже если партия не получила места в парламенте, у неё всегда есть возможность представлять интересы своих сторонников.”

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal