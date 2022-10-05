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Некогда болеть или как сохранить здоровье осенью?

Виктория Христова Окт 5, 2022 Виктория Христова, Здоровье, медицина, Новости, Общество Комментарии к записи Некогда болеть или как сохранить здоровье осенью? отключены 117 Просмотров

С приходом осенних холодов и сокращением светового дня увеличивается риск инфекционных и хронических заболеваний. Организму человека сложно адаптироваться к понижению температуры воздуха, перепадам атмосферного давления, короткому дню.

С приходом осенних холодов и сокращением светового дня увеличивается риск инфекционных и хронических заболеваний. Организму человека сложно адаптироваться к понижению температуры воздуха, перепадам атмосферного давления, короткому дню. Ответ на вопрос, как поддержать здоровье осенью, важен не только для стабилизации физического самочувствия, но и для улучшения психоэмоционального состояния. Обычные явления для этого периода – это повышенная сонливость, ощущение хронической усталости, подавленное настроение.

Вместе с понижением температуры воздуха уменьшается способность иммунной системы противостоять негативным внешним факторам. Выделяют несколько причин, почему осенью снижается иммунитет:

  • Ухудшение выработки гормона мелатонина, вызванное коротким световым днем;
  • Нарушение усвоения кальция и других полезных веществ;
  • Дефицит кислорода, связанный с низким уровнем ультрафиолета;
  • Риск переохлаждения, вызванный более низкими температурами на улице и в помещении;
  • Возрастание активности патогенных микроорганизмов – бактерий, вирусов, грибков.

Перечисленные факторы провоцируют массовое распространение инфекционных заболеваний, в первую очередь, эпидемии гриппа. Однако, объективным причинам ухудшения здоровья и психологического состояния можно успешно противостоять. Рассмотрим, как укрепить иммунитет осенью, чтобы не болеть и находиться в бодром и энергичном состоянии.

Для поддержания нормальной деятельности иммунитета и всех систем организма в осенний период необходимо включение в меню калорийных, легкоусвояемых продуктов, с высоким содержанием витаминов А, С, D, группы В. Рекомендуется избегать употребления в пищу консервированных овощей и фруктов, по возможности их следует заменять свежими или замороженными.

В ежедневном рационе должны присутствовать:

  • Рыба,
  • Нежирное мясо,
  • Яйца,
  • Молочная продукция,
  • Крупы.

Полезны свежие приправы, такие как лук, укроп, чеснок, петрушка. Они не только способствуют укреплению иммунитета, но также улучшают аппетит. Также не нужно забывать о питьевом режиме. В более прохладную погоду чувство жажды снижается и организм часто испытывает дефицит жидкости. Суточная норма – это 1,5-2 литра воды. Полезны травяные отвары, зеленый чай, минеральная вода без газа.

Образ жизни осенью обязательно должен предусматривать полноценный отдых. Бессонница  – это явление, которое в осенний период только усугубляется. Умеренная физическая активность насыщает организм энергией, устраняет напряжение мышц, улучшает кровообращение, нормализует дыхание, способствует профилактике простудных заболеваний. Наиболее доступные виды физической активности – это ходьба или скандинавская ходьба, выполнение упражнений утренней гимнастики.

Среди полезных советов осенью для здоровья нельзя не отметить необходимость позитивного настроя и оптимистичного отношения к жизни. В общем, берегите себя и не болейте!

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