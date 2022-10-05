Для создания термостойкого скота, в Канаде скрестили красного ангуса с карибской породой

Исследователи из Британской Колумбии работает над созданием новой канадской породы мясного скота, которая будет устойчивой к экстремальным колебаниям температуры, ожидаемым в условиях изменения климата, рассказывает Дуг Фергюсон в статье, опубликованной на портале www.producer.com. «Волна жары, из-за которой погибли тысячи голов КРС в американском животноводческом штате Канзас, подчеркивает необходимость подготовиться к форс-мажорам и канадским производителям говядины. Крупный рогатый скот в штате погиб от теплового стресса, вызванного экстремальной жарой и влажностью с 11 по 13 июня. Температура в некоторых частях Канзаса подскочила до более чем 40 градусов по Цельсию», – сказал Джон Черч, региональный директор по инновациям Британской Колумбии в области устойчивого развития животноводства в Университете Томпсон-Риверс в Камлупсе.
Обеспокоенность канадского ученого усилилась из-за аномальной жары, обрушившейся на большую часть Канады летом 2021 года. Широкомасштабную засуху, которую федеральный министр сельского хозяйства Мари-Клод Бибо назвала самой сильной в Западной Канаде за 70 лет, вынудила производителей крупного рогатого скота сократить свои стада из-за нехватки кормов. «Итак, мы экспериментировали для выведения новой термостойкой породы КРС с хорошим качеством мяса, способной справляться с экстремальными климатическими условиями, которые, несомненно, станут еще хуже в будущем», – сказал Черч.
«Возможно, вы слышали о Повелителе засухи в Австралии, – добавил он, имея в виду крупный рогатый скот, выведенный для того, чтобы выдерживать условия на этом континенте. – Мы надеемся создать животное, которое назовем Климатмастером». Стадо из 18 голов крупного рогатого скота уже пасется на ранчо Бак-Лейк, коммерческого партнера проекта. В инициативу также входит Квантленский политехнический университет в Британской Колумбии, где эксперты помогают секвенировать геномы крупного рогатого скота и отслеживать мутации. Ученые скрестили сенеполя с карибского острова Сент-Китс с красным ангусом. У сенеполей есть естественная мутация, называемая геном гладкости, которая способствует таким чертам, как короткая и гладкая шерсть.
По словам Черча, это позволяет сенеполям лучше переносить жару, чем некоторые индийские породы, у которых, к тому же, более жесткое мясо по сравнению с канадским скотом. «И что меня очень радует, так это то, что сенепол демонстрирует огромную гибридную силу при скрещивании с нашей породой ангус, так что в итоге получается животное, которое визуально не сильно отличается от того, к чему привыкла наша животноводческая промышленность», – сказал он. Однако проблема разведения теплостойкого скота для Канады усложняется тем фактом, что он также должен быть в состоянии выдерживать и холода. Гибриды сенепола и ангуса удивили ученых этой способностью. «Наши первоначальные результаты показывают, что у гибридов теплая зимняя шерсть и во время отела, когда на дворе стояли морозы около -35 C, телята были в полном порядке», – говорит ученый.
Тем не менее, исследовательская группа экспериментирует с повышенной лохматостью, добавляя шерстяные шотландские породы, такие как Галлоуэй и Хайленд. По словам Черча, исследования, проведенные еще в 1970-х годах, показали, что мохнатый скот требует значительно меньшего количества корма зимой. Ученые также получили генетику от крупного рогатого скота акауши, который представляет собой японскую мясную породу вагю, и содержит уникальный ген. Этот ген не только усиливает мраморность мяса, но и изменяет жир на более высокий процент олеиновой кислоты, которая является мононенасыщенной жирной кислотой, полезной для здоровья. По словам Черча, такие черты основаны на естественных мутациях, что позволяет избежать потенциальных проблем с принятием генетически модифицированных организмов потребителями: «Мы традиционно скрещивали животных сотни лет, верно?»
Он отметил, исследователи сосредоточены на скрещивании с использованием искусственного осеменения, переноса эмбрионов и экстракорпорального оплодотворения, чтобы быстро увеличить количество животных. Ученый добавил, что это другой подход, чем редактирование генов, которое предпринимается в Соединенных Штатах для создания термостойкого скота. У термостойкого скота будет светлая, а не черная шерсть. «Черный цвет поглощает тепло, а белый его отражает, поэтому есть причина, по которой мы не носим черные футболки, когда в яркий солнечный день гуляем при температуре выше 30 градусов, – пояснил он. – То же самое и со скотом. Черные животные гораздо больше страдают в периоды сильной жары, чем породы с другим окрасом, например, белым или красным, поэтому мы фокусируемся на красных ангусах, а не на черных».