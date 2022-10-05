Для создания термостойкого скота, в Канаде скрестили красного ангуса с карибской породой

Массовый падеж крупного рогатого скота в Канзасе из-за жары этим летом заставил ускорить создание устойчивых его разновидностей при помощи традиционной селекции без редактирования генов.

Исследователи из Британской Колумбии работает над созданием новой канадской породы мясного скота, которая будет устойчивой к экстремальным колебаниям температуры, ожидаемым в условиях изменения климата, рассказывает Дуг Фергюсон в статье, опубликованной на портале www.producer.com. «Волна жары, из-за которой погибли тысячи голов КРС в американском животноводческом штате Канзас, подчеркивает необходимость подготовиться к форс-мажорам и канадским производителям говядины. Крупный рогатый скот в штате погиб от теплового стресса, вызванного экстремальной жарой и влажностью с 11 по 13 июня. Температура в некоторых частях Канзаса подскочила до более чем 40 градусов по Цельсию», – сказал Джон Черч, региональный директор по инновациям Британской Колумбии в области устойчивого развития животноводства в Университете Томпсон-Риверс в Камлупсе.

Обеспокоенность канадского ученого усилилась из-за аномальной жары, обрушившейся на большую часть Канады летом 2021 года. Широкомасштабную засуху, которую федеральный министр сельского хозяйства Мари-Клод Бибо назвала самой сильной в Западной Канаде за 70 лет, вынудила производителей крупного рогатого скота сократить свои стада из-за нехватки кормов. «Итак, мы экспериментировали для выведения новой термостойкой породы КРС с хорошим качеством мяса, способной справляться с экстремальными климатическими условиями, которые, несомненно, станут еще хуже в будущем», – сказал Черч.

«Возможно, вы слышали о Повелителе засухи в Австралии, – добавил он, имея в виду крупный рогатый скот, выведенный для того, чтобы выдерживать условия на этом континенте. – Мы надеемся создать животное, которое назовем Климатмастером». Стадо из 18 голов крупного рогатого скота уже пасется на ранчо Бак-Лейк, коммерческого партнера проекта. В инициативу также входит Квантленский политехнический университет в Британской Колумбии, где эксперты помогают секвенировать геномы крупного рогатого скота и отслеживать мутации. Ученые скрестили сенеполя с карибского острова Сент-Китс с красным ангусом. У сенеполей есть естественная мутация, называемая геном гладкости, которая способствует таким чертам, как короткая и гладкая шерсть.

По словам Черча, это позволяет сенеполям лучше переносить жару, чем некоторые индийские породы, у которых, к тому же, более жесткое мясо по сравнению с канадским скотом. «И что меня очень радует, так это то, что сенепол демонстрирует огромную гибридную силу при скрещивании с нашей породой ангус, так что в итоге получается животное, которое визуально не сильно отличается от того, к чему привыкла наша животноводческая промышленность», – сказал он. Однако проблема разведения теплостойкого скота для Канады усложняется тем фактом, что он также должен быть в состоянии выдерживать и холода. Гибриды сенепола и ангуса удивили ученых этой способностью. «Наши первоначальные результаты показывают, что у гибридов теплая зимняя шерсть и во время отела, когда на дворе стояли морозы около -35 C, телята были в полном порядке», – говорит ученый.

Тем не менее, исследовательская группа экспериментирует с повышенной лохматостью, добавляя шерстяные шотландские породы, такие как Галлоуэй и Хайленд. По словам Черча, исследования, проведенные еще в 1970-х годах, показали, что мохнатый скот требует значительно меньшего количества корма зимой. Ученые также получили генетику от крупного рогатого скота акауши, который представляет собой японскую мясную породу вагю, и содержит уникальный ген. Этот ген не только усиливает мраморность мяса, но и изменяет жир на более высокий процент олеиновой кислоты, которая является мононенасыщенной жирной кислотой, полезной для здоровья. По словам Черча, такие черты основаны на естественных мутациях, что позволяет избежать потенциальных проблем с принятием генетически модифицированных организмов потребителями: «Мы традиционно скрещивали животных сотни лет, верно?»

Он отметил, исследователи сосредоточены на скрещивании с использованием искусственного осеменения, переноса эмбрионов и экстракорпорального оплодотворения, чтобы быстро увеличить количество животных. Ученый добавил, что это другой подход, чем редактирование генов, которое предпринимается в Соединенных Штатах для создания термостойкого скота. У термостойкого скота будет светлая, а не черная шерсть. «Черный цвет поглощает тепло, а белый его отражает, поэтому есть причина, по которой мы не носим черные футболки, когда в яркий солнечный день гуляем при температуре выше 30 градусов, – пояснил он. – То же самое и со скотом. Черные животные гораздо больше страдают в периоды сильной жары, чем породы с другим окрасом, например, белым или красным, поэтому мы фокусируемся на красных ангусах, а не на черных».