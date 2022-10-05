Байден будет участвовать в новой президентской гонке

Планы нынешнего президента США Джо Байдена на участие в выборах нового президента подтвердила 4 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Планы нынешнего президента США Джо Байдена на участие в выборах нового президента подтвердила 4 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — сказала она регулярном брифинге, транслируемом на YouTube. По ее словам, в администрация Байдена уже заявляла о планах Байдена переизбраться в 2024 году.

До этого член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Его предшественник Дональд Трамп раскритиковал политическую деятельность Байдена. По его мнению, последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы.

Напомним, выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. А предыдущие состоялись в конце 2020 года.