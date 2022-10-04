Грузовик врезался в жилой дом в Канаде

Это уже не первый случай, когда автомобиль въезжает в дом.

Сара Стоунман из Нанус-Бэй, Британская Колумбия, считает себя очень счастливым человеком. Несмотря на то, что ее дом практически разрушен, она счастлива, что все ее родные живы.

Женщина едва успела выйти из своего дома, когда послышался громкий грохот.

Стоунман рассказала, что грузовик проехал через левую сторону дома ее семьи, прежде чем остановиться глубоко внутри здания.

“Я услышала сильный взрыв и упала, — вспоминает она. – Я была очень сбита с толку и была очень благодарна, что внутри никого не было. Он пролетел прямо через главную спальню и рухнул на пол. Кабина повисла над подвалом. К счастью, один из жильцов, живущих там внизу, улетел домой, а другой был просто на работе — очень повезло, что не один был там внизу”.

Фура также едва не задела соседний дом, где в это время находилась молодая женщина с новорожденным ребенком.

Пока неясно, связана ли авария с проблемами со здоровьем у водителя или у грузовика была механическая неисправность.

Водитель оказался в ловушке внутри кабины. Пожарным понадобилось немало времени, чтобы его вытащить. Затем его доставили по воздуху в больницу в Ванкувере, однако врачи не обнаружили серьезных травм из-за аварии. Тем не менее его здоровье детально проверяется, посколько медицинская причина катастрофы не исключается.

Грузовик и его прицеп, принадлежащие компании Coastal Pacific Xpress из Суррея, Британская Колумбия, все еще оставались внутри дома во вторник утром. По словам соседа, в дом просачивается дизельное топливо.

Во вторник начались работы по уборке автомобиля и оценке структурной целостности дома.