Вспомним пандемию 1885 года – от карантина до перестрелок

Ничего нового в этом мире. Эпидемия ветряной оспы 1885 года в Квебеке

Карантин, обязательное вакцинирование, битвы между сторонниками вакцин и антиваксерами, мятежи, испорченные вакцины… И торжественное переизбрание мэра Монреаля после окончания.

За последние двести лет по Квебеку пандемии ударяли полдесятка раз – тиф, холера, испанка, две эпидемии оспы и прочие напасти. На сей раз напомним об эпидемии ветряной оспы 1885 года.

Всё началось 28 февраля 1885 года, когда кондуктор поезда, прибывшего из Торонто в Монреаль, был помещён в городскую больницу с диагнозом “ветряная оспа”. Больного сразу же поместили в карантин, но уже через несколько дней ряд кварталов Монреаля был охвачен болезнью, которую явно принесли пассажиры поезда, носильщики и сотрудники поездной бригады.

К марту ситуация становится настолько угрожающей, что правительство провинции решает ввести обязательное вакцинирование и установить карантинные меры. Одновременно все заболевшие помещаются в отдельные палаты, вход в которые очень ограничен.

Ряд газет, впрочем, обвиняют правительство в панике, а тех, кто опасается заразиться, высмеивают. Начинаются протесты против введения обязательной вакцинации. Растёт чёрный рынок поддельных вакцинационных сертификатов.

Эпидемия не прекращается, а принимает размах пандемии. В сентябре только в Монреале каждый день от болезни умирают до трёх десятков человек. Это не останавливает противников вакцинации, которые утверждают, что народ умирает от вакцин, а не от оспы. Одновременно обостряются отношения между франкофонами и англофонами. Дело в том, что пара англоязычных газет выступила с пояснениями, будто бы вина за пандемию лежит на франкоязычных квебекцах, которые ходят в грязной одежде, не моют полы, вообще не соблюдают гигиену. Разумеется, начинаются столкновения на национальной почве.

Врачи, проводящие вакцинацию, начинают ходить по домам. Но им не открывают двери, а зачастую просто бьют.

28 и 29 сентября в Монреале вспыхивает настоящий мятеж – тлпа поджигает несколько офисов министерства здравоохранения, в которых проводилась вакцинация. Поддожжены также и несколько жилых домов, в которых живут врачи, проводящие вакцинирование. Ранены десятки полицейских и избиты десятки медиков.

Городские власти вынуждены призвать на помощь армию, которая наводит порядок, но пандемия не прекращается.

За неделю с 26 сентября по 2 октября только в Монреале зарегистрировано 400 смертей от оспы.

3 октября объявляется полный карантин. В Квебеке закрываются все театры, магазины, парки, запрещается собираться не членам одной семьи. Заводы и фабрики прекращают работу.

Власти вводят уголовную ответственность за уклонение от вакцинации и обращаются за помощью к Церкви. В те времена народ ещё был очень религиозен, посему призыв епископа Квебека к прихожанам действие возымел – в октябре народ массово пошёл прививаться.

Но тут выясняется, что запасы вакцин испорчены, посему вакцинацию приходится прекратить.

Самые серьёзные противники вакцинации не уступают, имеют место несколько случаев перестрелок – антиваксеры забаррикадировались в своих домах и стали отбиваться ружейным огнём. В одном случае в ходе перестрелки полицейские нечаянно убили двоих детей (их отец стрелял по представителям службы правопорядка, те ответили огнём, пулями дети были случайно застрелены).

Пандемия стихает к концу года. В феврале 1886 года мэр Монреаля Оноре Богран переизбран большинством голосов.