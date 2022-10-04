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Общество Животные Медведи атакуют: две канадки тяжело ранены на территории курорта

Медведи атакуют: две канадки тяжело ранены на территории курорта

Olga Fedak Окт 4, 2022 Животные, Новости Канады, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 316 Просмотров

Зато жители Монреаля медведей не боятся!

Две жительницы Британской Колумбии получили серьезные травмы после нападения медведя на лыжной тропе на северо-востоке провинции.

Полиция Доусон-Крик рассказала, что получила вызов около 7 вечера в понедельник. Местные горные жители сообщили, что две женщины – 30 и 48 лет – пропали без вести.

Примерно через час, уже после захода солнца, офицеры обнаружили жертв. Они были тяжело ранены и лежали в кустах, а поблизости медленно ходит большой черный медведь.

“Было предпринято несколько попыток отпугнуть медведя, однако он оставался и не отходил от жертв, — говорится в сообщении полиции во вторник. – Офицеры предположили, что медведь охраняет жертв, поэтому выстрелили из винтовки в медведя и убили его”.

Пострадавшие были эвакуированы по воздуху с опасными для жизни травмами.

Несколькими днями ранее, в пятницу, ещё одна женщина пострадала от медведя в Британской Колумбии.

Она выгуливала собак без поводка в Форест-Гроув.

Псы забежали в кусты, а выбежали оттуда уже в компании черного медведя. Косолапый мгновенно напал на хозяйку – ударил и укусил ее.

Женщине удалось покинуть место происшествия. Они получила медицинскую помощь в больнице. Ей повезло отделаться синяками, царапинами и незначительными колотыми ранами.

Полиция завершила расследование этого случая в понедельник. Стражи порядка пришли к выводу, что нападение, носило оборонительный характер – оно было совершено медведицей с детенышем. Таким образом сотрудники службы охраны природы не будут ловить или убивать медведя.

Офицеры по охране природы говорят, что те, кто находится в стране медведей, должны принимать меры предосторожности при выходе на природу, например, шуметь, оставаться в группах и носить с собой медвежий спрей.

По данным провинции, с начала года природоохранные службы получили более 16 300 звонков о черных медведях. Офицеры побывали примерно на 9% этих вызовов лично.

С января по август природоохранные службы убили 288 медведей и переселили еще четверых.

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