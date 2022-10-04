Медведи атакуют: две канадки тяжело ранены на территории курорта

Зато жители Монреаля медведей не боятся!

Две жительницы Британской Колумбии получили серьезные травмы после нападения медведя на лыжной тропе на северо-востоке провинции.

Полиция Доусон-Крик рассказала, что получила вызов около 7 вечера в понедельник. Местные горные жители сообщили, что две женщины – 30 и 48 лет – пропали без вести.

Примерно через час, уже после захода солнца, офицеры обнаружили жертв. Они были тяжело ранены и лежали в кустах, а поблизости медленно ходит большой черный медведь.

“Было предпринято несколько попыток отпугнуть медведя, однако он оставался и не отходил от жертв, — говорится в сообщении полиции во вторник. – Офицеры предположили, что медведь охраняет жертв, поэтому выстрелили из винтовки в медведя и убили его”.

Пострадавшие были эвакуированы по воздуху с опасными для жизни травмами.

Несколькими днями ранее, в пятницу, ещё одна женщина пострадала от медведя в Британской Колумбии.

Она выгуливала собак без поводка в Форест-Гроув.

Псы забежали в кусты, а выбежали оттуда уже в компании черного медведя. Косолапый мгновенно напал на хозяйку – ударил и укусил ее.

Женщине удалось покинуть место происшествия. Они получила медицинскую помощь в больнице. Ей повезло отделаться синяками, царапинами и незначительными колотыми ранами.

Полиция завершила расследование этого случая в понедельник. Стражи порядка пришли к выводу, что нападение, носило оборонительный характер – оно было совершено медведицей с детенышем. Таким образом сотрудники службы охраны природы не будут ловить или убивать медведя.

Офицеры по охране природы говорят, что те, кто находится в стране медведей, должны принимать меры предосторожности при выходе на природу, например, шуметь, оставаться в группах и носить с собой медвежий спрей.

По данным провинции, с начала года природоохранные службы получили более 16 300 звонков о черных медведях. Офицеры побывали примерно на 9% этих вызовов лично.

С января по август природоохранные службы убили 288 медведей и переселили еще четверых.