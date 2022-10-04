Второй раз за неделю: квебекская школа закрывается из-за проблем с безопасностью

Также напомним, что в некоторых американских школах теперь хранится оружие.

Школа La Magdeleine в ЛаПрери на южном берегу Монреаля была закрыта после после того, как в шкафчике ученика была найдено оружие.

Школьный сервисный центр Grandes Seigneuries заявил, что полиция начала расследование этого вопроса.

Та же средняя школа была эвакуирована в прошлый четверг после того, как в ее адрес были высказаны угрозы в социальных сетях. Ученики вернулись в школу позже в тот же день, когда власти сочли ее безопасной.

Пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.