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Общество Дети, семья Второй раз за неделю: квебекская школа закрывается из-за проблем с безопасностью

Второй раз за неделю: квебекская школа закрывается из-за проблем с безопасностью

Olga Fedak Окт 4, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Образование, Происшествия Оставить комментарий 303 Просмотров

Также напомним, что в некоторых американских школах теперь хранится оружие.

Школа La Magdeleine в ЛаПрери на южном берегу Монреаля была закрыта после после того, как в шкафчике ученика была найдено оружие.

Школьный сервисный центр Grandes Seigneuries заявил, что полиция начала расследование этого вопроса.

Та же средняя школа была эвакуирована в прошлый четверг после того, как в ее адрес были высказаны угрозы в социальных сетях. Ученики вернулись в школу позже в тот же день, когда власти сочли ее безопасной.

Пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.

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