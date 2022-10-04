Второй раз за неделю: квебекская школа закрывается из-за проблем с безопасностью

Также напомним, что в некоторых американских школах теперь хранится оружие.
Школа La Magdeleine в ЛаПрери на южном берегу Монреаля была закрыта после после того, как в шкафчике ученика была найдено оружие.
Школьный сервисный центр Grandes Seigneuries заявил, что полиция начала расследование этого вопроса.
Та же средняя школа была эвакуирована в прошлый четверг после того, как в ее адрес были высказаны угрозы в социальных сетях. Ученики вернулись в школу позже в тот же день, когда власти сочли ее безопасной.
Пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.
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