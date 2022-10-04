Re / Max прогнозирует снижение цен на жилье этой осенью

Замедление рынка в период с сентября по декабрь происходит на фоне повышения процентных ставок, рекордно высокой инфляции и более широкой глобальной и экономической неопределенности, говорится в документе сети брокеров и агентов по недвижимости.

Замедление рынка в период с сентября по декабрь происходит на фоне повышения процентных ставок, рекордно высокой инфляции и более широкой глобальной и экономической неопределенности, говорится в документе сети брокеров и агентов по недвижимости. В этом году ставки по ипотечным кредитам резко выросли, что привело к росту стоимости заимствований для потенциальных покупателей жилья. Президент Re / Max Canada Кристофер Александер отметил, что на многих рынках наблюдается снижение продаж из-за недавнего повышения процентных ставок.

«Это дает некоторую передышку перед лицом беспрецедентного спроса и неустойчивого роста цен, которые мы наблюдали по всей Канаде до 2021 года и в начале 2022 года»,-говорится в заявлении. « Однако нынешнее затишье на рынке носит временный характер. До тех пор, пока предложение жилья не увеличится, эти циклы расширения и спада, вероятно, будут повторяться». Ожидается, что цены в столичном районе Ванкувера упадут на 3,0%, в то время как цены в районе Большого Торонто снизятся на 6,3 %. Ожидается, что цены в Виннипеге упадут на 8,0 %.

Однако ожидается, что снижение цен в последние месяцы 2022 года не будет всеобщим. Согласно отчету Re / Max, на семи из 30 проанализированных рынков ожидается небольшое повышение цен, от 1,5% до 7,0 %. Ожидается, что цены в Калгари вырастут на 3,0%, в Эдмонтоне-на 1,5%, а в Сент-Джоне, Ньюфаундленде и Лабрадоре-на 7,0 %. Канадская жилищная Ассоциация (ACI) также снизила ранее в сентябре свои прогнозы по продажам жилья и свои ожидания роста цен на текущий год.

ACI ожидает, что в этом году 532 545 объектов недвижимости перейдут из рук в руки через межведомственную службу MLS, что, по прогнозам, на 20% ниже годового рекорда, установленного в 2021 году, в то время как ожидается, что продажи упадут еще на 2,3% в 2023 году. Ассоциация также прогнозирует, что средняя цена жилья по стране, как ожидается, будет расти на 4,7% в годовом исчислении до 720 255 долларов к концу года и увеличится еще на 0,2% до 721 814 долларов в 2023 году. Эти прогнозы ниже прогнозов, озвученных ACI в июне, согласно которым в этом году продажи упадут на 14,7%, а средняя цена жилья по стране вырастет на 10,8%.

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