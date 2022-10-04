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Фото: trashbox.ru

Функция редактирования сообщений в Twitter стала возможна в трех странах

Виктория Христова Окт 4, 2022 В Мире, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Функция редактирования сообщений в Twitter стала возможна в трех странах отключены 108 Просмотров

Возможностью редактирования своих сообщений в Twitter смогут воспользоваться жители Канады, Австралии и Новой Зеландии, 3 октября информирует Twitter Blue.

Возможностью редактирования своих сообщений в Twitter смогут воспользоваться жители Канады, Австралии и Новой Зеландии, 3 октября информирует Twitter Blue.

Сообщается, что данной возможностью смогут воспользоваться только те люди, которые приобрели платную подписку программы Twitter Blue.

«Тестирование прошло успешно. Функция редактирования твитов доступна подписчикам в Канаде, Австралии и Новой Зеландии», — информируют разработчики программы.

Сообщается, что подобная функция появится «вскоре и в США».

Напоминаем, что ранее нельзя было отредактировать сообщение в Twitter, его можно было лишь удалить полностью.

 

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