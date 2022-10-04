КНДР обвинила Канаду в дестабилизации Корейского полуострова

Канада является соучастником обострения ситуации на Корейском полуострова, 4 октября заявил МИД КНДР.

«С 20 сентября на окрестной акватории корейского полуострова Канада в очередной раз развернула операцию „NEON“ под предлогом наблюдения на море за нарушениями „санкций“ ООН. Военное бесчинство Канады, которая активно следуя за враждебной политикой США против КНДР и их Индо-Тихоокеанской стратегией, оказывает еще больше негативное влияние на обострение ситуации в Северо-восточной Азии», — заявили дипломаты.

В северокорейском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Канада принимала участие в Корейской войне 70 лет назад, а также поддерживала американский политический курс против Пхеньяна. Дипломаты отмечают, что программа «NEON» является политической провокацией против Северной Кореи. Для работы этой программы канадские ВВС используют патрульные самолеты CP-140 «Aurora».

В МИД КНДР добавили, что Канада последовательно придерживается политики против Пхеньяна. При этом, считают в Северной Корее, Оттава в этом вопросе подчиняется Вашингтону. В связи с этим МИД КНДР призвал Канаду задуматься о возможных последствиях от провокации.

«Реальность показывает, что „самостоятельная дипломатия“ и „активные усилия во имя мира и безопасности Тихого океана“, о чем часто разглагольствует Канада, — это лишь краснобайство для скрытия своего настоящего облика как верный пес США», — подчеркнули в северокорейском МИД.