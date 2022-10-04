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Момент обнаружения трюка. Фото с видеосьёмки.

Рыбаки-мошенники (любопытное видео)

Megan Jorgensen Окт 4, 2022 Выбор редакции, Канадская рыбалка, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Новости Канады, Отдых, Природа, погода, экология, Происшествия, Спорт Оставить комментарий 239 Просмотров

Чемпионат по рыбной ловле на Больших озёрах: Рыбаки-мошенники пойманы с поличным

Разоблачение мошенничества с целью получить 30 тысяч долларов.

На прошлых выходных, во время состязаний по ловле рыбы в озере Эри, одном из пяти “больших озёр”, неподалёку от города Кливленд, на границе между Канадой и США, произошёл курьёзный случай.

Два именитых спортсмена-рыбака – Чейс Комински и Джек Раньян попались на элементарной и далеко не самой умной уловке. И ведь не сказать, что речь о неопытных участниках чемпионата, не знающих особенности состязания и не понимающих, какие зубры сидят в жюри.

Наши герои, неоднократные чемпионы в категориях “самый быстрый первый улов”, “самое большое количество пойманных рыб” и так далее, решили победить и в категории “самый большой вес улова”.

Они представили на суд жюри несколько рыбин, общий вес которых составил, при измерении, 15 килограммов. Но члены жюри недоуменно переглянулись – исходя из опыта рыбаков, вес пойманных рыб должен был быть килограммов десять. Жюри поступило умно и логично – рыбины были вскрыты и проверены. Оказалось, что внутри судаков находились стандартные свинцовые грузила, что и должно было “обеспечить победу”.

Разумеется, оба рыбака были дисквалифицированы пожизненно. Придётся им ловить рыбку без надежды на призы. Кстати, приз за победу в категории “самый крупный улов по весу” составлял ни много, ни мало, тридцать тысяч американских долларов. А вот не надо считать себя самым умным.

Видео инцидента, жюри вскрывает рыбу:

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