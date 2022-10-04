Чемпионат по рыбной ловле на Больших озёрах: Рыбаки-мошенники пойманы с поличным

Разоблачение мошенничества с целью получить 30 тысяч долларов.

На прошлых выходных, во время состязаний по ловле рыбы в озере Эри, одном из пяти “больших озёр”, неподалёку от города Кливленд, на границе между Канадой и США, произошёл курьёзный случай.

Два именитых спортсмена-рыбака – Чейс Комински и Джек Раньян попались на элементарной и далеко не самой умной уловке. И ведь не сказать, что речь о неопытных участниках чемпионата, не знающих особенности состязания и не понимающих, какие зубры сидят в жюри.

Наши герои, неоднократные чемпионы в категориях “самый быстрый первый улов”, “самое большое количество пойманных рыб” и так далее, решили победить и в категории “самый большой вес улова”.

Они представили на суд жюри несколько рыбин, общий вес которых составил, при измерении, 15 килограммов. Но члены жюри недоуменно переглянулись – исходя из опыта рыбаков, вес пойманных рыб должен был быть килограммов десять. Жюри поступило умно и логично – рыбины были вскрыты и проверены. Оказалось, что внутри судаков находились стандартные свинцовые грузила, что и должно было “обеспечить победу”.

Разумеется, оба рыбака были дисквалифицированы пожизненно. Придётся им ловить рыбку без надежды на призы. Кстати, приз за победу в категории “самый крупный улов по весу” составлял ни много, ни мало, тридцать тысяч американских долларов. А вот не надо считать себя самым умным.

Видео инцидента, жюри вскрывает рыбу: