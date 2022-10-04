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Новости В Мире Трасс может разрушить экономику Британии новыми законами
Фото: https://nbnews.com.ua/

Трасс может разрушить экономику Британии новыми законами

Виктория Христова Окт 4, 2022 В Мире, Новости, Экономика Комментарии к записи Трасс может разрушить экономику Британии новыми законами отключены 145 Просмотров

Трасс стала премьером страны чуть больше месяца назад, однако британцы уже выражают недовольство ее решениями, а члены правительства подвергают законы нового премьера острой критике.

Наибольшими критиками решений Лиз Трасс стала Консервативная партия Великобритании. Члены объединения возмутились налоговым законом, в частности снижением ставки с 45 до 40 процентов для граждан, доход которых свыше 150 тысяч фунтов в год. Этот шаг нового премьера не оценили и в британском МВФ, ведь бюджет страны теперь лишен дохода в 45 миллиардов фунтов стерлингов, которые придется занимать у международных финансовых организаций.

Налоговый закон Трасс спровоцировал и падение национальной валюты до стоимости доллара, чего не было в стране с 1985 года. Аналитики отмечают, что у экс лидера Бориса Джонсона незадолго до принятия отставки, положение рейтинга было куда лучше, чем у Трасс. Она вынудила общество Великобритании критиковать свою политику столь быстро, в отличии от Терезы Мэй и Джонсона, которые шли к негодованию граждан, планомерно в течении нескольких лет.

Большинство экспертов в области экономики считают, что столь недальновидной политикой Лиз Трасс лишь повысит уровень инфляции в государстве. Однако Лиз Трасс так не считает. В ходе интервью с газетой “The Sunday Telegraph” она заявила, что граждане страны попросту не осознают, сколько плюсов принесет её политический курс.

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