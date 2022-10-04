Выборы прошли, а правительство осталось. Внушительная победа Коалиции за будущее Квебека и её лидера Франсуа Лего

Франсуа Лего остаётся на посту премьера. Консерваторы проиграли с разгромным счётом. Квебекская партия еле-еле пробилась на четвёртое место. Либералы – на втором. Солидарный Квебек сохранил позиции.

Результаты уже официальны (хотя незначительные изменения будут, так как в ряде округов подсчёт голосов не завершён):

В составе Национальной Ассамблеи (Парламента) Квебека сорок третьего созыва партия CAQ (Коалиция за будущее Квебека) получила на 13 депутатских мест больше, чем в парламенте прошлого созыва. У неё 89 мандатов. Напомним, что всего в Ассамблее 125 мест, так что для завоевания большинства достаточно получить 63 места.

Квебекская партия, Либеральная партия и Консервативная партия Квебека позиции ослабили, и хотя окончательные итоги пока неизвестны, но прибавление 1-2 мест общую ситуацию не исправит. Либеральная партия Квебека остаётся официальной оппозицией (второй по значению партией), хотя потеряла, видимо, четыре места, все из них ушли к CAQ. Что касается Солидарного Квебека, то его вожди Габриель Надо и Манон Массе были переизбраны, общее количество мест, видимо, у этой партии не изменится.

CAQ Франсуа Лего получила 71% мест в Ассамблее, а всего за неё отдали голоса не менее 41% избирателей. В 2018 году, на прошлых выборах, партия завоевала 59% мест в Парламенте, получив 37% голосов избирателей. Усиление позиций очевидно. Все министры правительства Лего, которые выставляли свои кандидатуры, одержали победу и были избраны депутатами, включая Христиана Дюбе, министра здравоохранения, самого известного министра последних лет.