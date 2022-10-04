Два избирательных участка в Монреале закрылись из-за отключения электроэнергии

Но на результаты выборов это глобально не повлияет.

В день выборов в Монреале зафиксировано два крупных отключения электроэнергии.

Первое произошло на ул. Кэтрин-стрит к востоку от бульвара Pie-IX. В районе Ошлага была утечка газа, и аварийные службы попросили Hydro-Quebec отключить электричество.

Около 5000 клиентов остались без света, но ни один избирательный участок не пострадал. К 20:00 подача электроэнергии была восстановлена.

Чуть позднее экстренные службы снова потребовали отключения электроэнергии в Кот-Сен-Люк из-за смертельного пожара в жилом комплексе сразу после 19:00 (во время пожара в многоэтажном доме погиб мужчина – житель третьего этажа).

4200 клиентов оказались в темноте, а также было задето два избирательных участка в Нотр-Дам-де-Грас.

Пункт голосования в l’Ecole des Enfants du Monde на Роуздейл-авеню – по состоянию на 20:15 все еще был закрыт.

Другой избирательный участок в школе Сент-Катрин-де-Сьен на Сомерлед-авеню был временно закрыт, но вскоре открылся.

Elections Quebec сообщает, что люди, которые стояли в очереди до 8 часов вечера на этих избирательных участках, могут оставаться в очереди и голосовать, как только будет восстановлено электроснабжение или будут использованы альтернативные источники освещения, такие как фонарики.

Поскольку голосование проводится на бумаге, процесс может продолжаться даже при отключении электроэнергии.