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Политика Выборы Два избирательных участка в Монреале закрылись из-за отключения электроэнергии

Два избирательных участка в Монреале закрылись из-за отключения электроэнергии

Olga Fedak Окт 3, 2022 Выборы, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 143 Просмотров

Но на результаты выборов это глобально не повлияет.

В день выборов в Монреале зафиксировано два крупных отключения электроэнергии.

Первое произошло на ул. Кэтрин-стрит к востоку от бульвара Pie-IX. В районе Ошлага была утечка газа, и аварийные службы попросили Hydro-Quebec отключить электричество.

Около 5000 клиентов остались без света, но ни один избирательный участок не пострадал. К 20:00 подача электроэнергии была восстановлена.

Чуть позднее экстренные службы снова потребовали отключения электроэнергии  в Кот-Сен-Люк из-за смертельного пожара в жилом комплексе сразу после 19:00 (во время пожара в многоэтажном доме погиб мужчина – житель третьего этажа).

4200 клиентов оказались в темноте, а также было задето два избирательных участка в Нотр-Дам-де-Грас.

Пункт голосования в l’Ecole des Enfants du Monde на Роуздейл-авеню – по состоянию на 20:15 все еще был закрыт.

Другой избирательный участок в школе Сент-Катрин-де-Сьен на Сомерлед-авеню был временно закрыт, но вскоре открылся.

Elections Quebec сообщает, что люди, которые стояли в очереди до 8 часов вечера на этих избирательных участках, могут оставаться в очереди и голосовать, как только будет восстановлено электроснабжение или будут использованы альтернативные источники освещения, такие как фонарики.

Поскольку голосование проводится на бумаге, процесс может продолжаться даже при отключении электроэнергии.

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