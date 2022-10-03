Минимальная зарплата повысилась в шести провинциях. Но не в Квебеке

Минимальная зарплата почти во всех провинциях Канады достигла 15 долларов, но Квебек держит уровень в 14.25

Так когда повысится минимальная зарплата в Квебеке?

С 1 октября в шести канадских провинциях объявлено о повышении минимальной зарплаты. К сожалению, Квебек в этот короткий спискок не входит. Но входят Онтарио, Саскачеван, Манитоба, Новая Шотландия, Новый Брунсвик и Ньюфаундленд-Лабрадор.

Руководство каждой из шести провинций признало, что повышение зарплаты призвано хоть как-то компенсировать головокружительный рост стоимости жизни. В этом году инфляция в Канаде достигла уровня, который не наблюдался более сорока лет.

Альберта и Британская Колумбия установили минимальную зарплату в размере 15 долларов в час ещё раньше.

Многие профсоюзы, между тем, считают, что минимальный порог в 15 долларов в час совершенно недостаточен. По мнению профсоюзных руководителей многичесленных профсоюзных организаций, минимальная зарплата должна быть установлена вокруг 20 долларов в час (точная сумма зависит от провинции, но порядок цифр должен быть таким).

С другой стороны, работодатели, представляющие большое количество компаний, сожалеют о новом минимальном пороге зарплат, так как компании до сих пор не оправились от лихорадки времён пандемии. Теперь предприятиям придётся повышать цены на свою продукцию, что вызовет очередной виток инфляции.

Что касается экономистов-теоретиков, их мнения тоже разделились. Часть согласна с решением, часть считает, что повышение зарплат должно идти постоянно вровень с уровнем инфляции, часть уверена, что минимальные зарплаты должны быть установлены на уровне 50% от средней заработной платы в стране, и т.д.

Пока непонятно, когда о повышении минимальной зарплаты объявит Квебек. Напомним, что с 1 мая этого года в Квебеке минимальная зарплата составляет 14.25 центов, то есть, ниже минимальной зарплаты в остальных провинциях.