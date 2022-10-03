Глобальный дефицит гелия усиливается: кому это грозит?

Кроме того в мире не хватает неона для микрочипов.

Глобальная нехватка гелия, начавшаяся в прошлом году, сохраняется и сегодня. Она будет усугубляться в следующем году и по-разному разрушать различные отрасли. Гелий имеет множество применений – от предсказания погоды до производства полупроводников и обнаружения утечек газа на кораблях.

Куда уходит гелий?

Крупнейшими конечными потребителями гелия являются больницы. На их долю в 2021 году приходилось до 32% доли мирового рынка. Чаще всего гелий используется в больничных магнитно-резонансных томографах (МРТ). В своей жидкой форме гелий может охлаждать сверхпроводящие магниты, генерирующие изображения человеческого тела, до температуры ниже минус 269 градусов по Цельсию. Благодаря гелию аппараты МРТ могут работать более эффективно и экономично.

Еще 18% используются для подъема воздушных шаров.

Ученые используют жидкий гелий для повышения давления и придания жесткости конструкции ракет перед взлетом. Поскольку он очень нереакционноспособен и создает инертную защитную атмосферу, он идеально подходит для изготовления волоконной оптики и полупроводников, а также используется для дуговой сварки.

Помимо использования в высокоскоростном Интернете, кабельном телевидении, компьютерных жестких дисках, микроскопах, автомобильных подушках безопасности, мобильных телефонах, компьютерах и чипах для планшетов, гелий даже используется в качестве хладагента для ядерных реакторов.

Таким образом гелий является критически важным элементом для большинства отраслей промышленности. Нехватка этого ограниченного ресурса и растущий спрос могут вызвать настоящий шторм для многих отраслей, зависящих от его использования.

Ждём менее точные прогнозы погоды

Ранее в этом году офис Национальной метеорологической службы США во Флориде был вынужден сократить запуски метеозондов из-за продолжающейся нехватки гелия, сократив запуск шаров с двух до одного раза в день. Нехватка гелия привела к срыву критических запусков метеозондов , что важно для прогнозирования погоды.

В то же время канадские метеорологи переходят на водород. В настоящее время из 30 пусковых площадок в Канаде 13 используют гелий и запускают зонды дважды в день, а остальные 17 площадок используют водород.

Кто производит гелий?

Отметим, что гелий — один из самых редких элементов на Земле, его достаточно сложно добывать и еще сложнее хранить. Любой улетучившийся гелий не может быть повторно уловлен и выбрасывается прямо в атмосферу. Помимо того, что его трудно добывать, нынешний дефицит гелия связан с ограниченным предложением и растущим спросом во всем мире.

Очень немногие страны производят этот редкий элемент, поэтому даже незначительное изменение уровня производства в этих странах может существенно повлиять на глобальные поставки гелия. Примером могут служить сбои в цепочке поставок, которые усугубились эмбарго 2017 года в Катаре , одном из ведущих производителей гелия.

Нынешняя нехватка гелия также связана с авариями на заводах в Техасе и на Амуре в России. Амурский завод готовится к открытию, однако продолжающаяся война в Украине усугубляет сомнения относительно доступности российского гелия в долгосрочной перспективе.

В настоящее время 90% гелия в мире поставляют крупные производители природного газа – Катар, Алжир, Россия и США. Крупномасштабная добыча природного газа в этих странах позволяет экономично извлекать гелий при низких общих концентрациях.

Канадские перспективы

Но недавний спад производства в США и растущий спрос со стороны производителей электроники в Азии вызвали интерес к производству гелия в других странах, включая Канаду.

Саскачеван — одна из немногих юрисдикций в мире, которая обладает уникальной способностью поддерживать производство гелия в качестве отдельного сектора. Это связано с геологией провинции, которая позволяет бурить специальные гелиевые скважины. В апреле прошлого года Саскачеван официально стал домом для крупнейшего в Канаде предприятия по очистке гелия.

По оценкам Геологической службы США, ресурсы гелия в Канаде составляют примерно 70 миллиардов кубических футов, что является пятым по величине в мире.

Это уже четвертый гелиевый кризис с 2006 года.