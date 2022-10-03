Джастин Трюдо бросается с квебекского обрыва

Политики тоже имеют право на семейный отдых.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал “решительный шаг” в эти выходные. Он плюнул на осторожность и в воскресенье заняться банджи-джампингом недалеко от Оттавы.

Трюдо бросился с 60-метровой банджи-башни над озером в Great Canadian Bungee в Челси, Квебек.

While Canadians struggle to make ends meet, Justin Trudeau went bungee jumping. pic.twitter.com/TnXA7rXpBS — Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) October 3, 2022

На видео видно, как Трюдо стоит на краю платформы, а затем скрещивает руки перед собой и слушает обратный отсчёт.

Без колебаний премьер-министр прыгает с платформы головой вперед, раскинув руки, и падает к воде, издавая что-то вроде крика на пути вниз.

На кадрах, размещенных компанией, видно, как голова Трюдо ныряет в синюю воду, а затем снова прыгает к платформе.

Старшие дети Трюдо, 14-летний Ксавье и 13-летняя Элла-Грейс также проявили смелость и прыгнули с платформы.

Несколько недель назад Джастин Трюдо привлек к себе внимание, когда распевал “Богемскую рапсодию” перед похоронном Королевы.