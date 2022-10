Джастин Трюдо бросается с квебекского обрыва

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал “решительный шаг” в эти выходные. Он плюнул на осторожность и в воскресенье заняться банджи-джампингом недалеко от Оттавы.

Трюдо бросился с 60-метровой банджи-башни над озером в Great Canadian Bungee в Челси, Квебек.

While Canadians struggle to make ends meet, Justin Trudeau went bungee jumping. pic.twitter.com/TnXA7rXpBS

— Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) October 3, 2022