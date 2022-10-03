Трагедия на стадионе в Индонезии – не менее 127 погибших в давке

Одна из самых жутких трагедий за всю историю футбола – не менее 127 погибших в давке после матча в Индонезии

Количество погибших в давке на стадионе достигло 127 человек, среди них 17 детей. Власти считают, что подсчёт погибших не завершён и число жертв может быть больше.

В субботу, 1 октября в районе Маланг, на острове Ява, на стадионе Kanjuruhan встречались давние и заклятые соперники – команды Artema FC и Persebaya. Отношения между командами и их болельщиками никак нельзя назвать дружескими – соперничество регулярно перерастает в драки, полиция и охрана стадиона тщательно следит за тем, чтобы сторонники команд не контактировали друг с другом. На сей раз победу одержали гости – команда Persebaya, победившая со счётом 3:2, после чего как команда, так и её болельщики тут же покинули стадион под надзором полиции, которая охраняла победителей.

Но оставшиеся на стадионе болельщики проигравшей команды решили выместить злость на команде, раз уж не удалось побить приезжих. Тысячи человек высыпали на на поле, сметя охрану. Они устремились к раздевалке, угрожая избиением футболистов. Те закрылись в помещении, началась давка. Полиция применила слезоточивый газ для разгона хулиганов, народ рванулся в разные стороны. Всего на стадионе было до сорока тысяч человек, все выходы и входы забиты.

В конце концов, сотни человек были сбиты с ног, 127 человек (или больше) погибли.

Власти объявили национальный траур. Ведётся расследование действий полиции, которая не только не сумела предотвратить трагедию, но которая способствовала ей неумелыми действиями, в частности применив слезоточивые газы против толпы, первые ряды которой тут же развернулись и побежали назад, откуда напирали всё новые тысячи болельщиков.