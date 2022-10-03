Ужас в Монреале: в багажнике сгоревшего авто найдено тело человека

Несколькими днями ранее в тело человека было найдено в мусорном баке.

По данным полиции Монреаля, тело было обнаружено в багажнике сгоревшего автомобиля в центре Монреаля в воскресенье вечером.

Сожженный автомобиль был найден на улице Версаль рядом с улицей Сен-Антуан возле станции метро Lucien-L’Allier. Полицию вызвали для расследования около 21:30.

Расследованием занимаются сотрудники подразделений по расследованию особо тяжких преступлений и поджогов.