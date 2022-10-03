Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Квебека и Монреаля Ужас в Монреале: в багажнике сгоревшего авто найдено тело человека

Ужас в Монреале: в багажнике сгоревшего авто найдено тело человека

Olga Fedak Окт 3, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 232 Просмотров

Несколькими днями ранее в тело человека было найдено в мусорном баке.

По данным полиции Монреаля, тело было обнаружено в багажнике сгоревшего автомобиля в центре Монреаля в воскресенье вечером.

Сожженный автомобиль был найден на улице Версаль рядом с улицей Сен-Антуан возле станции метро Lucien-L’Allier. Полицию вызвали для расследования около 21:30.

Расследованием занимаются сотрудники подразделений по расследованию особо тяжких преступлений и поджогов.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal