Ужас в Монреале: в багажнике сгоревшего авто найдено тело человека

Несколькими днями ранее в тело человека было найдено в мусорном баке.
По данным полиции Монреаля, тело было обнаружено в багажнике сгоревшего автомобиля в центре Монреаля в воскресенье вечером.
Сожженный автомобиль был найден на улице Версаль рядом с улицей Сен-Антуан возле станции метро Lucien-L’Allier. Полицию вызвали для расследования около 21:30.
Расследованием занимаются сотрудники подразделений по расследованию особо тяжких преступлений и поджогов.
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