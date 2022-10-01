В мусорном баке в Монреале найден бездыханный мужчина

Днём ранее возле общественного бассейна в Монреале ранили подростка.

Тело мужчины было найдено бездыханным в мусорном баке на проспекте Доктора Пенфилда в Монреале в пятницу вечером.

Полиция Монреаля подтверждает, что расследует 27-е убийство в этом году на своей территории.

Представитель полиции Жан-Пьер Брабант сообщил, что стражи порядка были вызваны примерно в 19:20 в пятницу вечером для проверки квартиры на авеню де Пен, недалеко от пересечения с авеню МакГрегора.

Во время проверки этой квартиры в районе Виль-Мари сотрудники патрульно-постовой службы заметили следы крови.

Стражи порядка продолжили поиски и обнаружили тело мужчины без сознания, спрятанное в мусорном баке на улице на Доктор Пенфилд-авеню. На теле потерпевшего были обнаружены следы насилия.

На месте был быстро установлен охранный периметр был, на место происшествия были отправлены главные следователи.

Также была вызвана группа специалистов по судебной идентификации. Для оказания им помощи был развернут мобильный командный пункт SPVM.