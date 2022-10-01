Забытая история человечества. Всё, что мы забыли и что помним. Далеко не самые полезные сведения, но интересные и любопытные.

Очередной выпуск нашего серила “любопытные факты из истории цивилизации”.

До сего дня самый дорогой монокристалл изумруда был продан в 1987 году на аукционе Сотбис, в Женеве. За каждый карат изумруда было заплачено по 107.569 доллларов. Всего за изумруд заплатили 2.13 миллионов доллларов. А за самое дорогое кольцо с бриллиантом и изумрудом в этот день было заплачено 108 тысяч долларов.

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Самый длинный матч в истории Уимблдонского турнира провел в 1959 году американский теннисист Ричард Гонзалес, которому был 41 год. Он победил Чарли Пасареллу после 5 часов 12 минут упорной борьбы.

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19 июня 1965 года в Алжире был смещён президент Бен Белла. Власть взял в свои руки Революционный совет во главе с полковником Хуари Бумедьеном. А в 1976-1978 он же был президентом страны.

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20 июня 1939 года Эрнст Хейнкель провёл первые испытания в полёте первого в мире реактивного самолёта с жидкостным ракетным двигателем. Хейнкель был не только блестящим конструктором, но отличным промышленником и финансистом.

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Название комедии Д. Фонвизина «Недоросль» не означает «юношу, подростка». В конце 18 – начале 19 веков в России государственная служба считалась для дворян обяазательной. И все официальные бумаги все дворяне обязаны были подписывать с указанием чина – военного и гражданского. К примеру, «титулярный советник такой-то», «бригадир такой-то». А если дворянин не служил, то даже в зрелом возрасте, даже будучи отцом семейства, он подписывался «недоросль». А у Д. Фонвизина есть ещё комедия «Бригадир». А вот произведения «Статский советник» нет!

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Балобан – это птица из семейства соколиных. Кто бы мог подумать.

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Пушкин писал свои письма к Бенкендорфу по-французски, чтобы переписка выглядела не как обращение от подчиненного к начальнику, а как письмо от одного дворянина другому. У Льва Толстого начало «Войны и Мира» тоже по-французски – как бы предваряя содержание романа из дворянской жизни.

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Когда императрице Елизавете Петровне снился кошмар, то специальный камердинер, который нёс службу по ночам у её постели, должен был тут же возложить руку на её лоб и произнести слова «Лебедь белая». Таким образом импертарица успакаивалась. За бдительность камердинер был пожалован дворянством и родовой фамилией Лебедев.