“Богатые тоже плачут”… Кто помнит актрису, сыгравшую главную роль? Вот! Откровения героини!!

Ну, да, смаковать подробности личной жизни как-то не комильфо, но что поделать, если вся Мексика перемывает косточки, а мы же не можем дискриминировать латиноамериканцев, верно ведь?

Наверняка, многие, особенно из не самых юных поколений жителей бывшего СССР, до сих пор с умилением вспоминают Веронику Кастро – актрису, исполнившую главную роль в одном из двух самых именитых сериалов в позднем СССР и ранней России. Помните, как разлетались на вещевых рынках майки и блузки с её изображением? (жуткого качества, но кого это волновало?) Помните, какие толпы встречали актрису, когда та соизволила прибыть с официальным визитом в Москву? А Лёня Голубков из МММ (тот, что “куплю жене сапоги”), который на одной из реклам появился чуть ли не в обнимку с Вероникой (вроде бы, ему сон приснился такой? Не помню). Куда там М.С. Горбачову или даже Б.Н. Ельцину равняться с ней в популярности…

Но Вероника Кастро была знаменита не только в России. Её почитают и в Мексике, что логично, она же мексиканка, и во всей Латинской Америке. До сих пор почитают, хотя “Богатые тоже плачут” стали вершиной её артистической карьеры.

И вот вдруг оказалось, после десятков лет тишины и покоя, пока все гадали, а кто же Вероникой выбран на должность её милого друга, а та только отмалчивалась и намекала, что речь об известном политике… И вот вдруг оказалось… И вот вдруг оказалось… (барабанный бой, эффектная пауза), что её милым другом долгие годы была ещё одна известнейшая в стране мексиканская актриса и ведущая телепередач Йоланда Андраде. Не просто милым другом, а официальной супружницей (или супругом, тут история поясняется невразумительно, одним словом, муж и жена, а кто из них муж, а кто жена, то нам неведомо).

Оказалось, влюблённые поженились давным давно, когда про однополые браки и говорить-то не приходилось. Поженились в Амстердаме, где это было в порядке вещей, жили вместе, не тужили, добра наживали. Ссорились по-семейному, так какая семья без единой ссоры обходится? Однажды Вероника, озлившись на мужа (жену), даже в Париж от той сбежала, а Йоланда помчалась вслед, даже не зная, где та остановилась. Обошла пол-Парижа в поисках супруги (супруга), пока не нашла в одном отеле, растрогала, помирились, заворковали вновь.

Правда, потом не сложилось, расстались, у Вероники и у Йоланды новая любовь, но никто из них не скрывает, что никогда ни одну из девиц не тянуло на знакомства с мужчинами.

Да ерунда, конечно, каждый имеет право на личную жизнь. Но мексиканское общество, особенно, мужская половина, вздрогнуло и напряглось – да что же это делается, мы-то думали, а ты такая вот…

На самом деле, слухи ходили уже с 2019 года, но до этой недели ни сама Вероника, ни Йоланда их не подтверждали, отмалчивались. И вот теперь дело официально оглашено. Вероника – на кого ж ты нас, мужиков, променяла, нет тебе прощения, ты всех нас, мужчин, предала. Теперь все женщины будут думать, что могут на нас наплевать.