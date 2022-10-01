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Вероника и Йоланда.

Новости от исполнительницы главной роли в сериале “Богатые тоже плачут”

Megan Jorgensen Окт 1, 2022 Интересное кино, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых Оставить комментарий 325 Просмотров

“Богатые тоже плачут”… Кто помнит актрису, сыгравшую главную роль? Вот! Откровения героини!!

Ну, да, смаковать подробности личной жизни как-то не комильфо, но что поделать, если вся Мексика перемывает косточки, а мы же не можем дискриминировать латиноамериканцев, верно ведь?

Наверняка, многие, особенно из не самых юных поколений жителей бывшего СССР, до сих пор с умилением вспоминают Веронику Кастро – актрису, исполнившую главную роль в одном из двух самых именитых сериалов в позднем СССР и ранней России. Помните, как разлетались на вещевых рынках майки и блузки с её изображением? (жуткого качества, но кого это волновало?) Помните, какие толпы встречали актрису, когда та соизволила прибыть с официальным визитом в Москву? А Лёня Голубков из МММ (тот, что “куплю жене сапоги”), который на одной из реклам появился чуть ли не в обнимку с Вероникой (вроде бы, ему сон приснился такой? Не помню). Куда там М.С. Горбачову или даже Б.Н. Ельцину равняться с ней в популярности…

Но Вероника Кастро была знаменита не только в России. Её почитают и в Мексике, что логично, она же мексиканка, и во всей Латинской Америке. До сих пор почитают, хотя “Богатые тоже плачут” стали вершиной её артистической карьеры.

И вот вдруг оказалось, после десятков лет тишины и покоя, пока все гадали, а кто же Вероникой выбран на должность её милого друга, а та только отмалчивалась и намекала, что речь об известном политике… И вот вдруг оказалось… И вот вдруг оказалось… (барабанный бой, эффектная пауза), что её милым другом долгие годы была ещё одна известнейшая в стране мексиканская актриса и ведущая телепередач Йоланда Андраде. Не просто милым другом, а официальной супружницей (или супругом, тут история поясняется невразумительно, одним словом, муж и жена, а кто из них муж, а кто жена, то нам неведомо).

Оказалось, влюблённые поженились давным давно, когда про однополые браки и говорить-то не приходилось. Поженились в Амстердаме, где это было в порядке вещей, жили вместе, не тужили, добра наживали. Ссорились по-семейному, так какая семья без единой ссоры обходится? Однажды Вероника, озлившись на мужа (жену), даже в Париж от той сбежала, а Йоланда помчалась вслед, даже не зная, где та остановилась. Обошла пол-Парижа в поисках супруги (супруга), пока не нашла в одном отеле, растрогала, помирились, заворковали вновь.

Правда, потом не сложилось, расстались, у Вероники и у Йоланды новая любовь, но никто из них не скрывает, что никогда ни одну из девиц не тянуло на знакомства с мужчинами.

Да ерунда, конечно, каждый имеет право на личную жизнь. Но мексиканское общество, особенно, мужская половина, вздрогнуло и напряглось – да что же это делается, мы-то думали, а ты такая вот…

На самом деле, слухи ходили уже с 2019 года, но до этой недели ни сама Вероника, ни Йоланда их не подтверждали, отмалчивались. И вот теперь дело официально оглашено. Вероника – на кого ж ты нас, мужиков, променяла, нет тебе прощения, ты всех нас, мужчин, предала. Теперь все женщины будут думать, что могут на нас наплевать.

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