Недвижимость: Инфляция носит временный характер

Предотвращение того, чтобы нынешний высокий уровень инфляции соответствовал ожиданиям населения, имеет решающее значение, если страна хочет избежать рецессии, заявил в четверг бывший управляющий Банка Канады Стивен Полоз.

Стивен Полоз, возглавлявший Центральный банк в течение семи лет до истечения срока его полномочий в июне 2020 года, сделал эти комментарии во время интервью в Банфе, Альберта, где он выступал с докладом на глобальном бизнес-форуме, ежегодной конференции, на которую съезжаются руководители и руководители компаний. лидеры бизнеса со всего мира.

Стивен Полоз заявил, что, по его мнению, нынешний цикл высокой инфляции является временным, указав на последние ежемесячные данные Статистического управления Канады, показывающие, что инфляция уже начала спадать, несмотря на то, что повышение процентных ставок, которое уже было осуществлено центральными банками они едва успели произвести свой эффект. «Это означает, что она (инфляция) со временем более или менее исчезнет сама по себе. Но если для того, чтобы он поднялся, требуется год, то для его выравнивания требуется целый год, а для его исчезновения-еще один год»,-сказал он.

Он сказал, что инфляция может вернуться к целевой ставке Банка Канады в 2% без серьезного или даже легкого спада. Он подчеркнул, что экономика Канады находится в сильном положении благодаря сильному рынку труда, высокому уровню доходов и сбережений домашних хозяйств, а также обнадеживающим уровням корпоративных инвестиций. Однако он также заявил, что нет никаких гарантий мягкой посадки. Например, крупное геополитическое событие, вызывающее резкий скачок цен на нефть, само по себе может вызвать рецессию, независимо от процентных ставок или любых других факторов.

Стивен Полоз сказал, что на самом деле одним из самых больших рисков являются ожидания общественности. По его словам, если люди убедятся, что высокая инфляция никуда не денется, это может привести к тому, что соглашения о более высокой заработной плате будет трудно отменить. Стремительный рост заработной платы, в свою очередь, может привести к еще более высокой инфляции, что приведет к более жесткому экономическому спаду, чтобы контролировать стоимость жизни.

“Риск состоит в том, что (инфляция) заразит нашу экономику, она будет расти и в какой-то степени останется там”, – сказал Стивен Полоз. Конечно, это никогда не будет близко к 100%, но это может быть значительным». Ранее в этом месяце Банк Канады повысил свою ключевую процентную ставку на три четверти процентного пункта и сообщил, что это будет не последнее повышение, поскольку он продолжает борьбу с высокой инфляцией. В прошлый четверг в Банфе Стивен Полоз заявил, что никто на самом деле не знает, что произойдет, поскольку центральные банки по всему миру стремятся вывести из строя перегревающуюся экономику.

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