Сколько зарабатывают в Квебеке депутаты Национальной Ассамблеи, министры, премьер-министр?

Заработные платы и другие доходы депутатов и министров в Квебеке и в Канаде.

Разумеется, во время предвыорной кампании вопрос доходов руководителей партий поднимался неоднократно, да и мы об этом писали (мы что, хуже других, что ли?) Но теперь поговорим о заработной плате наших избранников и вождей, в конце концов, не возбраняется, а цифры не скрываются:

Самая большая зарплата из всех чиновников и государственных служащих, (сюрприз!) – у премьер-министра. Франсуа Лего получает в год 205793 доллара. Базовая ставка — 95 704 доллара, но это базовая ставка депутата. За должность премьера полагается 100 489 долларов в год. К тому же, Лего (и любой другой премьер, если кто-то заменит Лего на посту после выборов) получает 800 долларов в месяц (9600 в год) компенсаций за командировочные расходы, траты на разные нужды, связанные с исполнением обязанностей и прочие расходы, которые нельзя причислить к личным (например, премьер делает подарок высокопоставленному гостю, причём от собственного имени, по какой-то протокольной причине. В этом случае его расходы возмещает казна, что логично и понятно).

Ставка заработной платы министров — 71 778 долларов в год. Министры тоже получают 800 долларов в месяц на различные расходы, которые они несут в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Базовая зарплата обычного депутата составляет 95 704 доллара в год (как у премьера). Но это базовая зарплата, к которой прибавляются надбавки за исполнение различных функций, командировочные, премиальные и прочие плюшки. И, опять же, надо заметить, что в сравнении с доходами служащих в стране южных соседей, наши депутаты всё же гораздо беднее, да и в Квебеке есть высокооплачиваемые специальности, где зарплата превышает сто тысяч долларов в год.

Кроме зарплат и надбавок, конечно, у многих депутатов и министров есть и другие источники доходов, как у многих жителей. Например, от сдачи в аренду жилых помещений или от инвестиций. Франсуа Лего в 2021 вписал в налоговую декларацию 479 500 долларов дохода, причём нет сомнений, что цифра точна — ещё бы, ведь оппозиция, наверняка, просканировала каждую графу декларации, и не было бы большего подарка ей, чем обнаружить расхождение с реальностью в десяток-другой долларов. Кстати, общая сумма принадлежащих Франсуа Лего и его супруге средств (жилые дома, инвестиции, банковские счета) составляет 7,8 миллионов долларов, о чём мы писали раньше.

Что касается Канады, то зарплаты федеральных депутатов, логичным образом, гораздо больше — 183 500 долларов в год, это базовая ставка, к которой опять же прибавляются командировочные и компенсационные. Федеральный министр получает, к тому же, ещё 88 700 долларов, а премьер министр Канады получает 371 600 долларов в год по базовой ставке.

Заметим ещё раз, что перечисленные зарплаты не столь уж высоки, в сравнении с частным сектором или в сравнении с зарплатами в США. Но не так уж и малы, и многие из нас хотели бы получать столько же. Ну, что ж, тогда надо подаваться в депутаты или, ещё лучше, в министры, а то и подымай выше — в премьеры.

Читаем и задумываемся: