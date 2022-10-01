Лидеры европейских стран считают диверсией инцидент на «Северных потоках»

Аварии на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров, США на данном этапе расследования не будут спешить с обвинениями в организации подрывов

Канцлер Германии Олаф Шольц провел видеоконференцию с генеральным секретарем НАТО и премьер-министрами Дании, Норвегии и Швеции по поводу инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 30 сентября.

В ходе видеоконференции ее участники сошлись на мнении, что имеющаяся информация указывает на то, что на газопроводах были совершены диверсии.

«Канцлер Германии Олаф Шольц провел видеоконференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем с премьер-министрами Дании Метте Фредериксен, Норвегии Йонасом Гаром Стёре и Швеции Магдаленой Андерссон на тему ситуации в Балтийском море после инцидентов на трубопроводах „Северный поток“ и „Северный поток — 2“. Вся доступная на данный момент информация указывает на преднамеренный акт диверсии на трубопроводах», — заявил официальный представитель правительства Германии.

Штеффен Хебештрайт рассказал, что глава Германии Олаф Шольц пообещал главам Дании и Швеции, в экономических водах которых произошел разрыв газопроводов, полную поддержку в деле расследования случившегося.

Аварии на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров, США на данном этапе расследования не будут спешить с обвинениями в организации подрывов, 30 сентября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции.

Заявление о не причастности какой-либо из стран НАТО к авариям на газопроводах «Северный поток» сделал от имени американской администрации 30 сентября помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

В ходе брифинга на вопрос журналиста не считает ли Белый Дом ответственной в повреждении газопроводов какую-либо из европейских стран, Салливан ответил: «Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна».

Напомним, 26 сентября в результате взрывов, каждый из которых был мощностью около 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, которые на сегодняшний день квалифицированы как теракты, были повреждены российские экспортные газопроводы в Европу. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что авария на газопроводах беспрецедентна по масштабам, и на данный момент невозможно оценить сроки починки газопровода.

«Северный поток» несмотря на то, что находился с конца августа в простое в работе по причине поломки турбины Siemens, был заполнен газом. Также не был пустым газопровод «Северный поток 2», который так и не был введен в эксплуатация после окончания строительства.