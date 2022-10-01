Здоровье сердца: 13 полезных продуктов для хорошего кровообращения

Ощущаться проблемное кровообращение может болью и спазмами в мышцах, онемением и холодом в конечностях. Улучшить кровоток можно включив в свой рацион определённые продукты.
- Гранат.Сладкий и сочный фрукт, в котором много нитратов и антиоксидантов, способствующих расширению сосудов. Гранат хорош и в виде сока. Рекомендуется активным людям. Известны его свойства по улучшению кровотока и насыщению мышц кислородом.
- Корица.Помимо согревания эта специя оказывает усиливающее действие на кровоток, расширяет сосуды и оптимизирует работу коронарной артерии, снабжающей кровью сердце.
- Рыба жирных сортов. Источник омега-3 жирных кислот, необходимых для выделения оксида азота, увеличивающего ток крови и расширяющего кровеносные сосуды.
- Куркума.Её основное вещество – куркумин тоже способствует выделению оксида азота, уменьшает воспаления и окислительный стресс.
- Цитрусовые. Грейпфрут, лимон и апельсин содержат много флавоноидов, снижающих воспаления, благодаря чему уменьшается кровяное давление и артерии обретают эластичность, в то же время кровоток проходит более эффективно.
- Томатыпомогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в норме, полезные вещества в их составе снижают риск инфарктов, а также препятствуют тромбообразованию.
- Лук.Даёт антиоксиданты, необходимые сердцу, нормализует ток крови и способствует расширению вен и артерий. Эта овощная культура обладает противовоспалительными свойствами.
- Чеснок.Давно зарекомендовал себя, как полезный для здоровья сердца и кровообращения продукт. Благодаря аллицину, имеющемуся в чесноке, расслабляются кровеносные сосуды, снижается давление и увеличивается кровоток.
- Свёкла. Большое количество нитратов, имеющееся в ней, трансформируется организмом в оксид азота, снимающий напряжение с сосудов, отчего ток крови становится эффективнее.
- Листовая зелень, например, капуста и шпинат – мощные источники нитратов.
- Грецкие орехисодержат массу полезных соединений, усиливающих выработку оксида азота. Они особенно полезны для людей с диабетом, так как снижают воспаление и кровяное давление, улучшая работу сосудов.
- Ягоды. Сильны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Помогают справиться с хроническими воспалениями, повреждающими сосуды.
- Имбирь.Тысячи лет известны его свойства, улучшающие кровообращение и снижающие артериальное давление.
Прочие меры по улучшению кровообращения:
Помимо того, что сто́ит включить в свой рацион богатые полезными веществами продукты, для профилактики здоровья сердечно-сосудистой системы нужно внести в свой образ жизни изменения.
- Увеличьте физическую активность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе или велопрогулки, посещение бассейна, участие в секциях оздоровительного бега и скандинавской ходьбы, танцы — любая умеренная активность пойдёт на пользу.
- Добавьте в свою жизнь силовые тренировки 2–3 раза в неделю, например, с использованием собственного веса. Необязательно изнурять себя тяжёлыми тренировками с железом (если вы не хотите), для здоровья достаточно обычной гимнастики.
- Снизьте лишний вес. В этом вам поможет контроль вредной пищи, к которой в первую очередь относятся продукты, содержащие много сахара, соли, а также фастфуд, мучное, колбасы, сосиски, деликатесы и полуфабрикаты. Конечно, полного отказа от вас никто не требует, но к питанию следует подходить ответственно.
- Пейте достаточно воды, в конце концов, газировка ещё никого не сделала здоровым и красивым.
- Перестаньте курить, ничего хорошего для вас в этом нет, как можно меньше употребляйте алкоголь и контролируйте стресс. Умеете работать? Умейте и расслабляться, но лучше без «стимуляторов».
Улучшение кровотока также актуально для людей, ведущих активный образ жизни, так как способствует восстановлению и повышению результатов. Но и всем остальным повысить эффективность тока крови лишним не будет.