Здоровье сердца: 13 полезных продуктов для хорошего кровообращения

Проблемы с кровообращением встречаются сегодня у многих. А появиться они могут в результате целого ряда причин – диабета, курения, заболевания периферических артерий, ожирения и т.д.

Ощущаться проблемное кровообращение может болью и спазмами в мышцах, онемением и холодом в конечностях. Улучшить кровоток можно включив в свой рацион определённые продукты.

Гранат. Сладкий и сочный фрукт, в котором много нитратов и антиоксидантов, способствующих расширению сосудов. Гранат хорош и в виде сока. Рекомендуется активным людям. Известны его свойства по улучшению кровотока и насыщению мышц кислородом.

Сладкий и сочный фрукт, в котором много нитратов и антиоксидантов, способствующих расширению сосудов. Гранат хорош и в виде сока. Рекомендуется активным людям. Известны его свойства по улучшению кровотока и насыщению мышц кислородом. Корица. Помимо согревания эта специя оказывает усиливающее действие на кровоток, расширяет сосуды и оптимизирует работу коронарной артерии, снабжающей кровью сердце.

Помимо согревания эта специя оказывает усиливающее действие на кровоток, расширяет сосуды и оптимизирует работу коронарной артерии, снабжающей кровью сердце. Рыба жирных сортов . Источник омега-3 жирных кислот, необходимых для выделения оксида азота, увеличивающего ток крови и расширяющего кровеносные сосуды.

. Источник омега-3 жирных кислот, необходимых для выделения оксида азота, увеличивающего ток крови и расширяющего кровеносные сосуды. Куркума. Её основное вещество – куркумин тоже способствует выделению оксида азота, уменьшает воспаления и окислительный стресс.

Её основное вещество – куркумин тоже способствует выделению оксида азота, уменьшает воспаления и окислительный стресс. Цитрусовые . Грейпфрут, лимон и апельсин содержат много флавоноидов, снижающих воспаления, благодаря чему уменьшается кровяное давление и артерии обретают эластичность, в то же время кровоток проходит более эффективно.

. Грейпфрут, лимон и апельсин содержат много флавоноидов, снижающих воспаления, благодаря чему уменьшается кровяное давление и артерии обретают эластичность, в то же время кровоток проходит более эффективно. Томаты помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в норме, полезные вещества в их составе снижают риск инфарктов, а также препятствуют тромбообразованию.

помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в норме, полезные вещества в их составе снижают риск инфарктов, а также препятствуют тромбообразованию. Лук. Даёт антиоксиданты, необходимые сердцу, нормализует ток крови и способствует расширению вен и артерий. Эта овощная культура обладает противовоспалительными свойствами.

Даёт антиоксиданты, необходимые сердцу, нормализует ток крови и способствует расширению вен и артерий. Эта овощная культура обладает противовоспалительными свойствами. Чеснок. Давно зарекомендовал себя, как полезный для здоровья сердца и кровообращения продукт. Благодаря аллицину, имеющемуся в чесноке, расслабляются кровеносные сосуды, снижается давление и увеличивается кровоток.

Давно зарекомендовал себя, как полезный для здоровья сердца и кровообращения продукт. Благодаря аллицину, имеющемуся в чесноке, расслабляются кровеносные сосуды, снижается давление и увеличивается кровоток. Свёкла . Большое количество нитратов, имеющееся в ней, трансформируется организмом в оксид азота, снимающий напряжение с сосудов, отчего ток крови становится эффективнее.

. Большое количество нитратов, имеющееся в ней, трансформируется организмом в оксид азота, снимающий напряжение с сосудов, отчего ток крови становится эффективнее. Листовая зелень , например, капуста и шпинат – мощные источники нитратов.

, например, капуста и шпинат – мощные источники нитратов. Грецкие орехи содержат массу полезных соединений, усиливающих выработку оксида азота. Они особенно полезны для людей с диабетом, так как снижают воспаление и кровяное давление, улучшая работу сосудов.

содержат массу полезных соединений, усиливающих выработку оксида азота. Они особенно полезны для людей с диабетом, так как снижают воспаление и кровяное давление, улучшая работу сосудов. Ягоды . Сильны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Помогают справиться с хроническими воспалениями, повреждающими сосуды.

. Сильны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Помогают справиться с хроническими воспалениями, повреждающими сосуды. Имбирь.Тысячи лет известны его свойства, улучшающие кровообращение и снижающие артериальное давление.

Прочие меры по улучшению кровообращения:

Помимо того, что сто́ит включить в свой рацион богатые полезными веществами продукты, для профилактики здоровья сердечно-сосудистой системы нужно внести в свой образ жизни изменения.

Увеличьте физическую активность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе или велопрогулки, посещение бассейна, участие в секциях оздоровительного бега и скандинавской ходьбы, танцы — любая умеренная активность пойдёт на пользу.

Добавьте в свою жизнь силовые тренировки 2–3 раза в неделю, например, с использованием собственного веса. Необязательно изнурять себя тяжёлыми тренировками с железом (если вы не хотите), для здоровья достаточно обычной гимнастики.

Снизьте лишний вес. В этом вам поможет контроль вредной пищи, к которой в первую очередь относятся продукты, содержащие много сахара, соли, а также фастфуд, мучное, колбасы, сосиски, деликатесы и полуфабрикаты. Конечно, полного отказа от вас никто не требует, но к питанию следует подходить ответственно.

Пейте достаточно воды, в конце концов, газировка ещё никого не сделала здоровым и красивым.

Перестаньте курить, ничего хорошего для вас в этом нет, как можно меньше употребляйте алкоголь и контролируйте стресс. Умеете работать? Умейте и расслабляться, но лучше без «стимуляторов».

Улучшение кровотока также актуально для людей, ведущих активный образ жизни, так как способствует восстановлению и повышению результатов. Но и всем остальным повысить эффективность тока крови лишним не будет.