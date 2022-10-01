Неизвестная Канада: заповедник Мон-Тремблан

Заповедник Мон-Тремблан – это старейший национальный парк и одновременно фешенебельный горнолыжный курорт, расположенный в Канадской провинции Квебек среди Лаврентийский гор и буйных лесов.

Заповедник Мон-Тремблан – это старейший национальный парк и одновременно фешенебельный горнолыжный курорт, расположенный в Канадской провинции Квебек среди Лаврентийский гор и буйных лесов.

Парк Мон-Тремблан один из главных парков Квебека. Территория его составляет 2409 кв.м. Создан он был по указу правительства Канады в 1894 году. До прихода сюда переселенцев коренными жителями были индейцы племени монтанье. По одной из легенд именно они дали название одной из высоких гор Лаврентид – Мон-Тремблан, что примерно переводится как «сотрясающаяся гора». Индейцы верили, что плохие поступки могут прогневать божество и гора начнет содрогаться.

В 1938 году филадельфийский миллионер и исследователь Джо Райан пытался найти в этих краях золото. Вид, открывшийся ему с вершины одной из гор, настолько был поразительным, что он твердо решил превратить Тремблан в курорт мирового класса. Потребовался всего год, чтобы открыть первый отель Mont Tremblant Lodge. Отель и до сих пор функционирует в Тремблане.

Парк Мон-Тремблан и деревушка Мон-Треблан это два разных места. Деревенька находится у основания 960 метровой горы Мон-Треблан. Добраться до нее от городка Сен-Жовит можно по 327 трассе. Она находится недалеко, всего в 13 километрах от него. В деревеньке нет особых достопримечательностей, кроме невысокой башни с часами. Внешне она напоминает альпийскую деревню, благодаря небольшим живописным домикам.

Не много в стороне от деревни Мон-Тремблан находится въезд в национальный парк. Природа здесь создала изумительные по красоте пейзажи. Множество озер, затерянных в густых чащах лесов, полноводные реки и, конечно же, горы. На территории парка 7 рек, около 400 крупных озер и еще несчетное количество мелких. Пешеходные тропы и тропы для конных прогулок протяженностью 100 км. Отдых в парке пользуется большой популярностью. На его территории размещены более 500 кемпингов, так что безлюдными и заповедными эти места вряд ли назовешь.

95 трасс открываются в зимнее время, к их вершинам лыжников доставляют 14 подъемников. Самая длинная трасса – 6 км. Самый большой перепад высот – 649 м.

Индустрия туризма пятая по значимости в Квебеке. Поэтому туристический бизнес получает не малые инвестиции. Для привлечения туристов возводятся новые отели со spa-салонами, барами, ресторанами. В деревне есть даже казино. Развлечений здесь хоть отбавляй, это и катание на собачьих упряжках, и верховые прогулки, альпинизм. Разработан даже экстремальный маршрут «Акробанч» с препятствиями, подвесными мостами и тарзанками. Летом курорт не менее популярен среди туристов из-за немыслимых природных красот. Это далеко не «дикий отдых». Если описать сервис предоставляемый отдыхающим, то это скорее «Роскошь и комфорт».

Неподалеку от Мон-Тремблана на базе старого военного аэродрома строится международный аэропорт. Из-за значительной удаленности от Европы эти места популярны в основном среди жителей Канады и США. Туристы нередко сравнивают Мон-Тремблан с французскими Альпами.