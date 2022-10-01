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Новости Новости Америки Из американской тюрьмы сбежал преступник, и это заметили только через четыре дня

Из американской тюрьмы сбежал преступник, и это заметили только через четыре дня

Olga Fedak Сен 30, 2022 Новости Америки, Общество, Происшествия Оставить комментарий 204 Просмотров

Создаётся впечатление, что даже за дронами следят внимательнее, чем за убийцами.

Власти США пытаются выяснить, как осужденному изготовителю бомб удалось легко сбежать из тюрьмы в Неваде. Никто не заметил исчезновения преступника в течение четырех дней, прежде чем неравнодушные жители сообщили о подозрительном человеке в полицию. Благодаря наводке его удалось задержать в транзитном центре в Лас-Вегасе в среду вечером, когда он готовился к посадке в автобус. города.

Должностные лица исправительных учреждений штата не знали до вторника, что Порфирио Дуарте-Эррера сбежал 23 сентября из тюрьмы строгого режима. Там он отбывал пожизненное заключение за взрыв в 2007 году возле курорта Лас-Вегас-Стрип.

Полиция Лас-Вегаса заявила, что в среду вечером им сообщили, что человек, похожий на Дуарте-Эррера, находится в этом районе. Офицеры взяли мужчину под стражу, подтвердили, что это 42-летний Дуарте-Эррера, и арестовали его.

Дуарте-Эррера из Никарагуа был осужден в 2010 году за убийство продавца киосков с хот-догами с помощью бомбы, активируемой движением. Взрывное устройство было спрятано в кофейной чашке на крыше автомобиля.

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