Из американской тюрьмы сбежал преступник, и это заметили только через четыре дня

Создаётся впечатление, что даже за дронами следят внимательнее, чем за убийцами.

Власти США пытаются выяснить, как осужденному изготовителю бомб удалось легко сбежать из тюрьмы в Неваде. Никто не заметил исчезновения преступника в течение четырех дней, прежде чем неравнодушные жители сообщили о подозрительном человеке в полицию. Благодаря наводке его удалось задержать в транзитном центре в Лас-Вегасе в среду вечером, когда он готовился к посадке в автобус. города.

Должностные лица исправительных учреждений штата не знали до вторника, что Порфирио Дуарте-Эррера сбежал 23 сентября из тюрьмы строгого режима. Там он отбывал пожизненное заключение за взрыв в 2007 году возле курорта Лас-Вегас-Стрип.

Полиция Лас-Вегаса заявила, что в среду вечером им сообщили, что человек, похожий на Дуарте-Эррера, находится в этом районе. Офицеры взяли мужчину под стражу, подтвердили, что это 42-летний Дуарте-Эррера, и арестовали его.

Дуарте-Эррера из Никарагуа был осужден в 2010 году за убийство продавца киосков с хот-догами с помощью бомбы, активируемой движением. Взрывное устройство было спрятано в кофейной чашке на крыше автомобиля.