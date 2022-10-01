Бегемоты и ботсад 19 века: во время ремонта дороги в Монреале найден клад

Отличная находка!

Дорожные бригады Монреаля раскопали погребенную часть древнего города. Они обнаружили ботанические сады 1860-х годов.

Бригады, ремонтирующие район Пинс-авеню рядом с Парк-авеню в районе Плато-Мон-Руаяль, обнаружили “Сады Гилбо”, в которых был известный зоопарк с белухами и слонами.

После открытия были вызваны археологи, которые раскопали часть внушительного фонтана в Садах Гилбо.

“Они считают, что нашли камень у входа. Это был крупнейший и самый важный зоологический сад в Канаде в то время, — объяснил член городского совета Жанны-Манс Алекс Норрис. – В этом зоопарке содержалось сто пятьдесят видов!”

Ботанический и зоологический сады Жозефа-Эдуара Гильбо считаются масштабной достопримечательностью.

“У них были бегемоты, слоны и кит, и они выставлялись прямо здесь, на углу улиц Пинс и Кларк”, — сказал Норрис.

Также были обнаружены более мелкие артефакты – такие как чернильницы и фрагменты посуды из жилых домов.

Нынешний масштабный ремонт подразумевает замену подземной инфраструктуры. Реконструкция сделает район более удобным для пешеходов, как это было во времена садов Гильбо. Тут будет большое количество деревьев и широкие тротуары вдоль дороги.

Работники сообщают, что продолжают работать на восток, в сторону Сен-Дени. Они обещают следить за новыми археологическими находками.