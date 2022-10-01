Драка возле бассейна: в Монреале снова ранен подросток

Недавно стало известно, что на подростка во дворе школы напали такие же детишки.

16-летний мальчик был доставлен в больницу после того, как получил ножевое ранение на парковке общественного бассейна в районе Виллерей-Сен-Мишель – Парк-Экстенсион в Монреале.

Около 18:40 в пятницу полиция получила сообщение об инциденте возле бассейна на Болл-авеню. Состояние пострадавшего, а также его шансы на выживание пока не озвучиваются.

Офицеры сообщают, что мальчик был ранен в верхнюю часть тела. На него напала группа людей, которые скрылись до прибытия полиции.

Полиция оцепила место происшествия, следователи пытаются выяснить подробности инцидента.