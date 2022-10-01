Возвращайтесь немедленно: канадцев с двойным гражданством призывают как можно скорее покинуть Россию

Двумя днями ранее с аналогичным заявлением выступили США.

Русские канадцы, имеющие двойное гражданство, должны немедленно покинуть Россию. В противном случае они рискуют быть призванными на обязательную военную службу. Об этом предупредило правительство Канады в обновленном бюллетене по поездкам от 29 сентября.

Обновление выпущено в связи с тем, что президент России Владимир Путин объявил частичную военную мобилизацию. В ее рамках может быть задействовано до 300 000 граждан и резервистов, направленных для участия в войне России в Украине.

“Двойное гражданство в России юридически не признано, — говорится в канадском бюллетене по путешествиям. Официальная Канада добавляет, что российские власти могут принять решение считать любого человека с двойным гражданством гражданином России и отказать ему в доступе к канадским консульским службам. – На вас также могут быть возложены определенные юридические обязательства, включая военную службу. Вас могут задержать, посадить в тюрьму или оштрафовать на крупную сумму, если вы попытаетесь избежать военной службы”.

Канадцам, все еще находящимся в России, выбраться оттуда может быть труднее, чем когда-либо. После того, как 21 сентября Путин объявил о частичной военной мобилизации, доступность рейсов, которая и без того была ограничена, стала еще более скудной. Многие самолёты полностью забронированы на несколько недель вперед. Оттава предупреждает, что любой канадец, все еще остающийся в России, должен покинуть Россию, пока еще доступны коммерческие рейсы.

“Вы не должны полагаться на то, что правительство Канады поможет вам покинуть страну”, — говорится в федеральном бюллетене по путешествиям.