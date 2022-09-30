Что происходит на Кубе – ситуация выходит из-под контроля правительства, беспорядки усиливаются

Положение на Кубе достигло невиданного уровня недовольства. Обстановка накалена, что будет дальше, никто предсказывать не берётся

(Дополнение на 22 часа 30 сентября: Сообщается, что питьевой воды в кранах практически нет, и это при отсутствии электричества в тропической стране. На 21 час 30 сентября электричество подавалось примерно в 10 процентов домов в столице, а в остальных городах света нет нигде. На Кубе почти всюду отключён Интернет. По инициативе посольства США в Гаване, иностранные посольства, у которых собственные генераторы и сервера, дали допуск к своему интернету кубинцам, но это не очень-то помогает в распространении информации, потому что зарядить компьютеры всё равно негде. Сообщается об усилении массовых протестов и столкновениях демонстрантов с полицией, но где заканчивается реальность и начинаются слухи, понять сложно).

Положение на Кубе по каким-то непонятным (или понятным) причинам довольно редко затрагивается в обзорах международных новостей. Тем не менее, в стране не просто назревает или назрел кризис, но творится нечто, не поддающееся описанию.

Во-первых, в стране полностью рухнула система энергоснабжения. Все источники электроэнергии, мягко говоря, барахлят. ТЭЦ останавливаются регулярно, а когда, после лихородачного косметического ремонта вновь включаются в систему, то отключаются вновь то через пару часов, то, в лучшем случае, через неделю. Запчастей нет, оборудование изношено до крайней степени, аварийные системы не работают. Именно за отказа системы громоотводов – а это важный элемент в обеспечении безопасности резервуаров с горючим, сгорел крупнейший комплекс хранения нефтепродуктов – система не ремонтировалась два десятка лет, и не могла не отказать.

Правительство признаёт катастрофическое положение, аккуратно сваливая вину на одного из союзников, который “обещал профинансировать перестройку энергосистемы, но деньги так и не поступили” (союзник, впрочем, разводит руками – “а вы дайте гарантии возврата денег, тогда поможем, а то и так десятки миллиардов вам подарили за десятки лет, простив все долги, хватит”).

Как бы то ни было, впервые в истории на этой недели два дня стояла без света вся Гавана – не один отдельно взятый район, а вся столица. А все остальные районы страны лихорадит беспрерывно. А ведь это не просто “нет света в квартире, подождём десяток часов, наладится”. Это порча продуктов, которые в условиях тропиков тут же гниют, а их и так не хватает, всё по карточкам. Это невозможность доехать до работы – потому что не ходит транспорт, который невозможно заправить. Да если до места работы добраться, то работать всё равно не придётся – станки без электроэнергии не работают, краны не грузят, конвейры простаивают.

Катастрофаическая ситуация и в медицине. Мы, с нашим постоянным бурчанием и ворчанием по поводу квебекской медицины, не представляем себе, что творится на Кубе, где, по признанию правительства “медицина коллапсировала”. Коллапс во всём – нет лекарств, нет возможности проводить операции, нет возможности выезжать по вызовам. Люди не 10 часов просиживают в очередях в отделения срочной помощи, а несколько суток, причём даже прилечь негде.

Довольно хорошее снабжение лишь для иностранных туристов, где в отелях установлены собственные генераторы, но и их же надо снабжать горючим, а это затруднительно.

И как будто общего развала экономики мало, по Кубе ударили два мощнейших урагана – Фиона и Ян, добив экономику вконец.

Сегодня страна выживает благодаря гуманитарной помощи – ирония заключается в том, что бОльшая часть еды поступает из США, заклятого врага. Оттуда каждый день шлют десятки тонн курятины, которая распределяется под контролем добровольцев. Оттуда же местные “челноки”, которым, скрепя сердце, кубинское правительство позволило ездить в США, везут другие товары, благодаря котором народ хоть как-то борется со “временными трудностями”.

Обычная мантра правительства – “во всём виноваты империалисты янки, которые нас блокируют”, уже ни на кого не действует – все же видят отели для иностранцев и гуманитарные посылки из Канады, Испании, Мексики, Германии (не говоря уже о США, откуда поток самый большой). Посему, кстати, тысячи и тысячи кубинцев бегут в США каждый божий день, при всей опасности океанского пути. Но США не принимают беженцев с Кубы, отправляя их назад тут же, если перехватывают в море (кубинское правительство обязалось никак не наказывать таких лиц). Но кроме беглецов на лодках и на плотах, составленных из автомобильных шин, есть ещё и десятки, сотни кубинцев, которые не желают возвращаться из зарубежных поездок или же получают пригласительные визы – речь о самых известных спортсменах, режиссёрах, актёрах и актрис, певцах и прочего люда.

Но народ уже устал бежать (тем более, что кубинцев нигде не ждут). Народные массы вдруг встрепенулись. Не то, чтобы раньше протестов не было, но сегодня протесты вдруг стали всеобщими, во всех городах, во всех деревнях люди выходят на спонтанные демонстрации протеста.

Президент страны, надо отдать ему должное, пытается общаться с народом, не боится выходить к людям, но его уже каждый день встречают криками – “когда ж ты сгинешь, ирод?” (невиданное обращение ещё год назад). 30 сентября пришли сообщения о перекрытии протестующими центрального шоссе. Такое тоже случилось впервые. Но уже вечером 30 сентября было сообщено о перекрытии демонстрантами ряда центральных улиц Гаваны.

Самое изумительное в ситуации, это то, что главным противником смены власти являются США. По простой причине – если коммунистическая партия на Кубе падёт, то кому, как ни США придётся кормить десять с лишним миллионов кубинцев, которые только на соседей и надеются. И не просто отсылать им гуманитарную помощь, а кормить и одевать эти миллионы постоянно, держа этих людей на полном обеспечении несколько лет. Лучше пусть нынешняя власть там удержится, не доводя дело до кровавой бойни.

Что делать туристу в этой обстановке – тут мнения расходятся. Кто-то утверждает, что каждую секунду ситуация может вспыхнуть, кто-то напоминает, что об этом говорят вот уже пару месяцев, а туристы пока наслаждаются хорошей жизнью. Трудно, если вообще возможно, что-то предсказать.