И опять во дворе всё шарманка поёт. Предвыборная шарманка! Но потерпите, недолго осталось. Хотя на сей раз отчёты интересные – кто за кого голосует

А вы знали, что за Солидарный Квебек голосуют веганы, а за Консерваторов – владельцы автомобилей?

Все уже устали (или почти устали) от предвыборной кампании. Но всё равно ведь бывает интересно. Особенно, когда фирмы по измерению общественных настроений радуют квебекцев весьма необычными данными о контингенте выборщиков.

Например, учёные-социологи Университета Лаваль в ходе оценки пристрастий общества выясснили, что сторонники Консервативной партии – отъявленные мясоеды, тогда как адепты Солидарного Квебека – сплошь (ну, не сплошь, но в большинстве своём) вегетарианцы и веганы.

Квебеко-солидаристы отличаются так же приверженностью к “зелёным видам транспорта” – велосипеду или, в крайнем случае, к автобусам и метро. Почти 50% сторонников этой партии вообще автомашинами не пользуется, свято веря в заповеди Греты-экологомученицы. А вот среди консерваторов убеждённых противников автомобилей всего 11%, тогда как среди поклонников Франсуа Лего их 14%, а либералы и пекисты по-братски делят серединные места – по 30% их сторонников являются противниками частных автомобилей.

Более 62% сторонников Солидарного Квебека с пониманием относятся к публичным протестам, нарушающим уличное движение и порядок на улицах (про регулярное биение витрин и поджоги мусорных урн и личных автомобилей, владельцев которых угораздило поставить свою машину на пути “борцов за светлое будущее” данных нет). А сторонники других партий, почему-то не столь толерантны к хулиганству. Почему так? Непонятно.

Вообще-то, подавляющее большинство активных солидаристов подпадает под медицинскую категорию маньяков экологии, то есть, речь не о защите климата (понятные, хотя часто и спорные позиции – на то и дискуссии, чтоб выявить истину), а об экстемальном отношении к любому действию человека, если оно, это действие, по мнению маньяков, нарушает что-то там. В остальных партиях пропорция “экоманьяков” гораздо меньше.

Итак, для публикации новых изумительных фактов отведён ещё день, будем с нетерпением ждать финальной серии захватывающего триллера Квебекские выборы-2022.