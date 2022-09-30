И опять во дворе всё шарманка поёт. Предвыборная шарманка! Но потерпите, недолго осталось. Хотя на сей раз отчёты интересные – кто за кого голосует
Все уже устали (или почти устали) от предвыборной кампании. Но всё равно ведь бывает интересно. Особенно, когда фирмы по измерению общественных настроений радуют квебекцев весьма необычными данными о контингенте выборщиков.
Например, учёные-социологи Университета Лаваль в ходе оценки пристрастий общества выясснили, что сторонники Консервативной партии – отъявленные мясоеды, тогда как адепты Солидарного Квебека – сплошь (ну, не сплошь, но в большинстве своём) вегетарианцы и веганы.
Квебеко-солидаристы отличаются так же приверженностью к “зелёным видам транспорта” – велосипеду или, в крайнем случае, к автобусам и метро. Почти 50% сторонников этой партии вообще автомашинами не пользуется, свято веря в заповеди Греты-экологомученицы. А вот среди консерваторов убеждённых противников автомобилей всего 11%, тогда как среди поклонников Франсуа Лего их 14%, а либералы и пекисты по-братски делят серединные места – по 30% их сторонников являются противниками частных автомобилей.
Более 62% сторонников Солидарного Квебека с пониманием относятся к публичным протестам, нарушающим уличное движение и порядок на улицах (про регулярное биение витрин и поджоги мусорных урн и личных автомобилей, владельцев которых угораздило поставить свою машину на пути “борцов за светлое будущее” данных нет). А сторонники других партий, почему-то не столь толерантны к хулиганству. Почему так? Непонятно.
Вообще-то, подавляющее большинство активных солидаристов подпадает под медицинскую категорию маньяков экологии, то есть, речь не о защите климата (понятные, хотя часто и спорные позиции – на то и дискуссии, чтоб выявить истину), а об экстемальном отношении к любому действию человека, если оно, это действие, по мнению маньяков, нарушает что-то там. В остальных партиях пропорция “экоманьяков” гораздо меньше.
Итак, для публикации новых изумительных фактов отведён ещё день, будем с нетерпением ждать финальной серии захватывающего триллера Квебекские выборы-2022.