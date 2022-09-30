Группа товарищей обвинила правительство Канады в пренебрежении здоровьем пассажиров из-за отмены обязательного ношения масок в самолётах

Один врач и примкнувшие к нему товарищи возмущены отменой обязательного ношения масок в самолётах. Это пренебрежение правами меньшинства!

С 1 октября решением правительства Канады отменяется обязательное ношение масок для пассажиров и членов экипажей при полётах на летательных аппаратах, хотя в правительственном декрете ясно говорится, что ношение масок всё же настоятельно рекомендуется, хотя выбор за каждым из пассажиров.

Казалось бы, можно порадоваться за пассажиров, которым не придётся долгие часы сидеть с занавешенными ртами и носами и пытаться нормально дышать. Но не тут-то было!

Группа товарищей, возглавляемая доктором Дэвидом Киганом (David Keegan) из Калгари, решительно возмутилась решением об отмене обязательного ношения масок. Доктор Киган страдает от кардиолёгочного заболевания, по его мнению отмена запрета на нахождение в самолётах без масок приведёт к ухудшению состояния тех лиц, чья иммунная система ослаблена, что вызовет тяжёлые последствия.

Доктор Киган написал официальную жалобу на действия правительства, которую он направил в адрес Канадской комиссии по правам человека. К жалобе присоединились сочувствующие и соратники. В жалобе сформулировано обвинение в адрес правительства, которое, по словам жалобщиков, “серьёзно нарушает права человека и отказывается пойти навстречу людям, которые подвержены рискам при перелётах”.

В жалобе авторы требуют пойти навстречу нуждающимся и вернуть обязательные маски. В жалобе не уточняется, почему десятки лет пассажиры летали без масок, хотя эпидемий всевозможных гриппов было предостаточно, в жалобе также не оценивается ситуация с фильтрационными устройствами в кабинах, которые за последние годы гораздо улушились, хотя и без них народ летал без масок и горя не знал.

Доктор Киган публично заявил, что Комиссия по правам человека подтвердила получение жалобы и заверила его в том, что вопрос о соблюдении прав пассажиров с ослабленным здоровьем будет рассмотрен в ближайшее время. Так что нас, возможно, ждёт возврат к намордникам! Нельзя же игнорировать права меньшинства, правда? Или же будут отгораживать в салоне целые секции? Дорого, скажется на ценах и на заполняемости самолётов, но это же нас не волнует, верно?