Недвижимость: Какой доход нужен для покупки дома

Снижение цен на жилье должно стать хорошей новостью для канадских покупателей — жаль, что одновременно растут ставки по ипотечным кредитам.

Банк Канады повысил свою ключевую ставку на три процентных пункта с марта прошлого года, и с тех пор национальный сводный индекс цен на жилье MLS упал на 7,4% по сравнению с февральским пиком. Ставки по коммерческим основным кредитам выросли синхронно, достигнув 5,45 процента после того, как Банк повысил свою ставку до 3,25 процента в сентябре.

Повышение ставок повышает сложность стресс-теста по ипотечным кредитам в стране, который требует, чтобы заемщики соответствовали базовой ставке в 5,25% или ставке их предложения плюс 2%, что означает, что некоторым теперь придется столкнуться с соответствующей ставкой выше 7%. В июле этого года, Ratehub.ca рассчитал минимальный годовой доход, необходимый для покупки жилья в крупных городах Канады, на основе данных за март и июнь. В то время, несмотря на то, что цены на жилье снижались, требуемый доход увеличился в среднем на 18 000 долларов.

Ratehub.ca проверил еще раз в этом месяце, чтобы узнать, изменилось ли что-нибудь, и обнаружил, что доступность жилья улучшилась во всех 10 городах, по данным за период с июня по август. “Дома в каждом городе, который мы рассматривали, немного легче по карману, чем два месяца назад. Это связано с тем, что ставки остались неизменными, в то время как цены на жилье снизились”, – сказал Джеймс Лэрд, со-генеральный директор Ratehub.ca и президент ипотечного кредитора Canwise. В Торонто произошел самый большой скачок в плане доступности жилья: доход, необходимый для покупки жилья, с июня по август 2022 года снизился на 12 550 долларов.

Следующее по величине падение произошло в Гамильтоне: требуемый доход снизился на 11 560 долларов до 167 500 долларов. Доступность жилья в Ванкувере также улучшилась: доход, необходимый для покупки дома, снизился на 8 100 долларов до 223 850 долларов. “Для многих потенциальных покупателей перспективы покупки жилья остаются мрачными. Частичный отказ от более раннего массового повышения цен – слабое утешение в то время, когда резко возросшие процентные ставки сильно снижают доступность жилья”, – сказал Хог.

Доходы, необходимые для того, чтобы позволить себе жилье в других городах Канады, варьируются от 107 570 долларов в Монреале до 105 530 долларов в Галифаксе и 76 220 долларов в Виннипеге, согласно Ratehub.ca.

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